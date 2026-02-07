B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat

Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 17:13
Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Aurel Oltean avea probleme cardiace
  2. Fapta pentru care a fost condamnat Aurel Oltean

Aurel Oltean, un bărbat din Alba Iulia condamnat la 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, a murit în detenție cu câteva luni înainte de a-și ispăși pedeapsa. Oltean se afla în închisoare din 25 aprilie 1999 și urma să fie eliberat la termen pe 20 mai 2026.

Aurel Oltean avea probleme cardiace

Aurel Oltean ajunsese la Penitenciarul Timișoara cu probleme la inimă.

„Persoana privată de libertate nu a fost custodiată în cadrul Penitenciarului Timișoara, aceasta fiind transferată de la Penitenciarul Deva și internată direct în cadrul Institutului de Boli Cardio Vasculare Timișoara.

În conformitate cu procedurile interne, având în vedere că unitatea medicală în care a fost internată persoana privată de libertate se află în circumscripția Penitenciarului Timișoara, unitatea noastră a preluat custodia pe durata internării, asigurând paza și supravegherea persoanei private de libertate.

Din momentul internării în unitatea medicală și până la data decesului, persoana privată de libertate nu a fost externată, decesul survenind pe perioada spitalizării, din cauze medicale”, a explicat Ramona Bană, purtător de cuvânt Penitenciarul Timișoara, pentru Ziarul Unirea.

Fapta pentru care a fost condamnat Aurel Oltean

Aurel Oltean fusese condamnat la 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, după ce l-a ucis pe Teofil Țîr, omul de afaceri care administra piața principală a orașului Alba Iulia, pentru a-i fura banii.

Oltean se afla în detenție din 25 aprilie 1999 și a executat peste 26 de ani de închisoare. Acesta urma să fie liberat la termen în 20 mai 2026.

Bărbatul ar putea fi înmormântat din banii administrației locale, dacă nu i se vor găsi rudele.

„Știam ca trebuia sa se elibereze, anul acesta. Nu a mai prins libertatea! E o dramă, după părerea mea! Categoric, având domiciliul în Micesti-Alba Iulia, îl vom înmormânta! E o obligație civică și morală”, a declarat primarul Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Tags:
Citește și...
Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
Eveniment
Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Economic
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Eveniment
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
Eveniment
Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Eveniment
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Eveniment
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Eveniment
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Eveniment
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Eveniment
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Eveniment
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Ultima oră
17:47 - Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
16:35 - Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia (VIDEO)
16:15 - O româncă a realizat gecile purtate de sportivi la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Cine e Ilinca Lungu (VIDEO, FOTO)
15:58 - Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”
15:20 - Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
14:40 - O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
13:56 - Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
13:17 - Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
12:44 - America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
12:03 - Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani