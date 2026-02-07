Aurel Oltean, un bărbat din Alba Iulia condamnat la 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, a murit în detenție cu câteva luni înainte de a-și ispăși pedeapsa. Oltean se afla în închisoare din 25 aprilie 1999 și urma să fie eliberat la termen pe 20 mai 2026.

Aurel Oltean avea probleme cardiace

Aurel Oltean ajunsese la Penitenciarul Timișoara cu probleme la inimă.

„Persoana privată de libertate nu a fost custodiată în cadrul Penitenciarului Timișoara, aceasta fiind transferată de la Penitenciarul Deva și internată direct în cadrul Institutului de Boli Cardio Vasculare Timișoara.

În conformitate cu procedurile interne, având în vedere că unitatea medicală în care a fost internată persoana privată de libertate se află în circumscripția Penitenciarului Timișoara, unitatea noastră a preluat custodia pe durata internării, asigurând paza și supravegherea persoanei private de libertate.

Din momentul internării în unitatea medicală și până la data decesului, persoana privată de libertate nu a fost externată, decesul survenind pe perioada spitalizării, din cauze medicale”, a explicat Ramona Bană, purtător de cuvânt Penitenciarul Timișoara, pentru

Fapta pentru care a fost condamnat Aurel Oltean

Aurel Oltean fusese condamnat la 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, după ce l-a ucis pe Teofil Țîr, omul de afaceri care administra piața principală a orașului Alba Iulia, pentru a-i fura banii.

Oltean se afla în detenție din 25 aprilie 1999 și a executat peste 26 de ani de închisoare. Acesta urma să fie liberat la termen în 20 mai 2026.

Bărbatul ar putea fi înmormântat din banii administrației locale, dacă nu i se vor găsi rudele.

„Știam ca trebuia sa se elibereze, anul acesta. Nu a mai prins libertatea! E o dramă, după părerea mea! Categoric, având domiciliul în Micesti-Alba Iulia, îl vom înmormânta! E o obligație civică și morală”, a declarat primarul Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.