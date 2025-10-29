Un bărbat din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament cu trei camere, stârnind imediat curiozitatea și reacțiile internauților. Anunțul a fost publicat pe grupul de Facebook , unde utilizatorii discută frecvent despre prețurile locuințelor.

Proprietarul cere 399.000 de euro, negociabil, un preț considerat de mulți mult peste media pieței imobiliare locale actuale. Apartamentul este situat în ansamblul rezidențial „The Nest”, pe strada Scorțarilor, una dintre zonele căutate ale orașului.

Suma uriaşă cerută un bărbat din Cluj-Napoca pentru un apartament de 3 camere

Apartamentul are o suprafață de 69,2 metri pătrați și este situat într-un bloc modern din Cluj-Napoca. Locuința include două dormitoare luminoase, un living spațios și o bucătărie separată printr-o ușă glisantă din sticlă securizată. De asemenea, dispune de două băi moderne complet echipate: una cu cadă și geam, cealaltă cu duș.

Se află la etajul șapte, are orientare sud-est și se vinde complet mobilat și utilat cu premium. Proprietarul afirmă că actele sunt în regulă, fără ipotecă, iar agențiile pot intermedia doar cu un comision de 1%. Prețul cerut, aproape 400.000 de euro pentru 69 mp, a stârnit controverse online, mulți considerând suma exagerată.

Ce spun oamenii despre prețul cerut de clujean

Comentariile la anunțul postat pe grupul Imobiliare Cluj au devenit rapid virale, majoritatea utilizatorilor fiind uluiți de suma cerută. „Cu 400.000 de euro îmi cumpăr vilă în Spania, pe malul mării, cu piscină și 700 de metri de teren”, a scris un internaut. Alții au comparat cu cea din marile capitale ale lumii: „5700 euro/mp e în marile capitale ale lumii, sau în Dubai! Cu 400.000 acolo îți iei apartament de lux.”

Mulți au ironizat prețul, spunând că „trebuie să fii prost rău să dai atâția bani când îți iei casă cu grădină la aceiași bani” ori „are view la Mediterană sau e în Londra, colț cu Downing Street?”. Un alt utilizator a rezumat frustrarea generală: „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă? Trebuie aflat cine cere banii ăștia. Proprietarul sau agentul care fumează ceva tare”