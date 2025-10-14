Un bărbat din comuna Vidra, județul Ilfov, a aflat că mort în acte de 21 de ani. El n-a reușit să convingă primăria că e viu, așa că a trebuit să meargă în instanță. Numai că în toți acești ani a putut să-și plătească taxele și și-a înnoit buletinul.

Cum a aflat Dumitru că e mort în acte

Totul s-a întâmplat acum trei ani, când Dumitru (50 de ani) a vrut să își treacă fiul pe numele lui. El a mers atunci la primărie să își scoată un duplicat al certificatului de naștere. Nu l-a putut obține pentru că era mort din 2004…

Bărbatul a încercat să rezolve problema la primărie, dar nu a reușit, așa că a fost nevoit să meargă în instanță.

„Mi s-a spus că sunt declarat decedat din 2004 (…) M-au primit la primărie să rezolv situația, mi s-a spus că nu se poate, numai prin instanță, să îmi pun un avocat și să umblu eu în instanță. Așa am aflat (…) Eu am mers cu viața înainte, eu până acum câteva luni nu am știut că sunt mort. Da, plătesc ca orice om (n.r. ) (…) Am început să râd, au început și ei să râdă (…) Au zis că este o greșeală de la ei (…) După aceea mi-a spus că trebuie să merg în instanță”, a povestit Dumitru, la Antena Stars, potrivit

Cum a lucrat bărbatul

Nicoleta, iubita lui, a povestit că el nu s-a putut angaja, prin urmare a lucrat cu ziua, prin comună.

„N-a putut lucra, nu a putut să facă certificatul băiatului, am născut băiatul. Acum trei ani, când ne-am dus să luăm certificat, a spus că e declarat mort în acte. El e mort de 21 de ani, dar noi acum am aflat (…)

El a lucrat cu ziua, în sat, la lume, că nu a putut să se angajeze. Nu le venea să creadă că este așa ceva la noi la primărie, la Vidra. Nici neamul meu nu m-a crezut că nu poate lua certificatul, că e mort în acte”, a spus Nicoleta, partenera lui Dumitru.