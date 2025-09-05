Un bărbat din Gura Humorului va rămâne 30 de zile după gratii, acuzat fiind că și-a agresat soția. Femeia a fost atacată cu un arzător cu butelie, ceea ce i-a provocat arsuri de gradul II.

Cuprins:

Când a avut loc incidentul Ce a dus la izbucnirea conflictului dintre bărbat și soția lui

Când a avut loc incidentul

Incidentul violent a avut loc pe 31 august, în jurul orei 14.30, precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, vineri, într-un comunicat de presă.

Soţia agresorului, aproape în totalitate nevăzătoare, a fost cea care a sesizat autorităților cu privire la agresiune, apelând la numărul unic de urgență , mai arată sursa citată.

Ce a dus la izbucnirea conflictului dintre bărbat și soția lui

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că incidentul violent ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și a unor suspiciuni de infidelitate avute de inculpat.

În urma atacului cu arzătorul cu butelie de gaz, femeia a ajuns la spital cu arsuri de gradul II. Medicii au evaluat ca victima va avea nevoie de 12-15 zile de , potrivit .

Vineri, bărbatul, acuzat fiind de violență în familie, a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi a răspunderii penale.