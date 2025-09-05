Un bărbat din Gura Humorului va rămâne 30 de zile după gratii, acuzat fiind că și-a agresat soția. Femeia a fost atacată cu un arzător cu butelie, ceea ce i-a provocat arsuri de gradul II.
Incidentul violent a avut loc pe 31 august, în jurul orei 14.30, precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, vineri, într-un comunicat de presă.
Soţia agresorului, aproape în totalitate nevăzătoare, a fost cea care a sesizat autorităților cu privire la agresiune, apelând la numărul unic de urgență 112, mai arată sursa citată.
În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că incidentul violent ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și a unor suspiciuni de infidelitate avute de inculpat.
În urma atacului cu arzătorul cu butelie de gaz, femeia a ajuns la spital cu arsuri de gradul II. Medicii au evaluat ca victima va avea nevoie de 12-15 zile de îngrijiri, potrivit Știrile ProTV.
Vineri, bărbatul, acuzat fiind de violență în familie, a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi a răspunderii penale.