Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul

05 sept. 2025, 23:26
Un bărbat din Gura Humorului va rămâne 30 de zile după gratii, acuzat fiind că și-a agresat soția. Femeia a fost atacată cu un arzător cu butelie, ceea ce i-a provocat arsuri de gradul II.

 

 Cuprins: 

  1. Când a avut loc incidentul
  2. Ce a dus la izbucnirea conflictului dintre bărbat și soția lui

Când a avut loc incidentul

Incidentul violent a avut loc pe 31 august, în jurul orei 14.30, precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, vineri, într-un comunicat de presă.

Soţia agresorului, aproape în totalitate nevăzătoare, a fost cea care a sesizat autorităților cu privire la agresiune, apelând la numărul unic de urgență 112, mai arată sursa citată.

 

 

Ce a dus la izbucnirea conflictului dintre bărbat și soția lui

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că incidentul violent ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și a unor suspiciuni de infidelitate avute de inculpat.

În urma atacului cu arzătorul cu butelie de gaz, femeia a ajuns la spital cu arsuri de gradul II. Medicii au evaluat ca victima va avea nevoie de 12-15 zile de îngrijiri, potrivit Știrile ProTV.

Vineri, bărbatul, acuzat fiind de violență în familie, a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior,  Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi a răspunderii penale.

