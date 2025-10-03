B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia

Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia

Ana Maria
03 oct. 2025, 14:37
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Ce a reieșit din probatoriu
  2. Ce au găsit procurorii DIICOT la domiciliul bărbatului acuzat de acte de terorism

Un tânăr din Bistrița- Năsăud, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism.

Ce a reieșit din probatoriu

Bărbatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.

“La data de 2 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița- Năsăud  au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism.

Din probatoriul administrat a reieșit  că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.   În prealabil, inculpatul a accesat mai multe site-uri  pentru a se documenta cu  privire la fabricarea și folosirea de explozivi,  substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici și metode specifice de săvârșire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și  inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației.

În baza aceleași rezoluții infracționale și în același scop, în intervalul august – 02.10.2025, inculpatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite și ridicate de la locuința sa.

Actele de urmărire penală efectuate au mai relevat că, în perioadele 2022-mai 2025 și august 2025- 02.10.2025, pentru atingerea obiectivului propus,   inculpatul a deținut  în locuința sa materii explozive sau inflamabile  destinate producerii de  dispozitive explozive  artizanale”, a precizat DIICOT în cadrul unui comunicat de presă.

Ce au găsit procurorii DIICOT la domiciliul bărbatului acuzat de acte de terorism

„În cursul percheziției efectuate la domiciliul său au fost identificate și ridicate mai multe recipiente conținând diferite substanțe, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

Cercetările efectuate, precum și percheziția informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deținute de  inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă și a deținut astfel de materiale, în scopul  însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

Investigarea acestor aspecte s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informații, autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj  cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița – Năsăud.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Bistrița Năsăud.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. ”, se mai precizează în comunicat.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Eveniment
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Eveniment
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Eveniment
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Eveniment
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Externe
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Eveniment
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Ultima oră
14:41 - (VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
14:21 - Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
14:18 - Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate”
14:12 - Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
14:10 - MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
14:08 - Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
13:56 - Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
13:29 - Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit