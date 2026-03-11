B1 Inregistrari!
Un bărbat s-a mutat într-un apartament de 18 mp pentru a face față chiriilor ridicate. Iată cât plătește aici

Selen Osmanoglu
11 mart. 2026, 15:03
Un bărbat s-a mutat într-un apartament de 18 mp pentru a face față chiriilor ridicate. Iată cât plătește aici
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Prețurile ridicate l-au determinat să caute o alternativă
  2. Locuințe scumpe, chiar și în condiții modeste
  3. Cât plătește pentru cel mai mic apartament din Zadar
  4. Dezbatere online despre piața chiriilor

Sătul să își schimbe frecvent locuința din cauza prețurilor mari la chirii, un bărbat din Zadar, Croația, a decis să se mute în cel mai mic apartament disponibil pe piață. Locuința are doar 18 metri pătrați, însă chiria rămâne ridicată, potrivit relatării sale publicate online.

Prețurile ridicate l-au determinat să caute o alternativă

Bărbatul a explicat că a ajuns să ia această decizie după ce a fost nevoit să se mute de mai multe ori în ultimii ani, din cauza creșterii chiriilor în regiunea Dalmației. Potrivit acestuia, proprietarii cer sume tot mai mari chiar și pentru apartamente aflate într-o stare precară, scrie Click.

El a povestit că, în repetate rânduri, a fost nevoit să plătească aproximativ 700 de euro pe lună pentru apartamente de aproximativ 65 de metri pătrați, care erau nemobilate și aveau condiții modeste.

„M-am mutat de multe ori prin Dalmația din cauza apartamentelor. Este posibil ca proprietarii să fi devenit atât de dezgustători și să umfle atât de mult prețurile? De exemplu, mi s-a întâmplat de două ori să fiu nevoit să plătesc 700 de euro pentru apartamente de aproximativ 65 de metri pătrați, complet nemobilate, fără garaj, cu scaune și ferestre vechi. Ca să nu mai vorbim de umiditate”, a transmis acesta.

Locuințe scumpe, chiar și în condiții modeste

Bărbatul susține că în prezent este dificil să găsești o locuință la un preț accesibil în zonă, iar ofertele considerate „decente” sunt adesea situate în zone izolate sau în spații improprii pentru locuit.

„Nu ai nicio opțiune. Toate apartamentele sunt la prețuri mari. Un apartament la un preț decent se află într-un loc izolat, într-o casă privată, la subsolul unei garsoniere. De asemenea, îți cer un depozit de 400 de euro pentru a nu deteriora mobilierul de lux”, a precizat el.

Potrivit relatării sale, astfel de situații i-au determinat pe mulți chiriași să accepte condiții de locuire mai modeste sau spații mai mici pentru a putea face față costurilor.

Cât plătește pentru cel mai mic apartament din Zadar

Pentru a reduce cheltuielile, bărbatul a decis să se mute într-un apartament de doar 18 metri pătrați, pe care îl consideră cea mai accesibilă opțiune pe care a găsit-o în oraș.

„În prezent, sunt în Zadar în cel mai ieftin apartament, de 18 metri pătrați, pentru care plătesc 500 de euro”, a scris el.

Chiar dacă spațiul este foarte mic, chiria rămâne ridicată, ceea ce reflectă presiunea existentă pe piața imobiliară din zonă.

Dezbatere online despre piața chiriilor

Postarea bărbatului a stârnit numeroase reacții în mediul online și a generat o dezbatere mai amplă despre creșterea prețurilor la chirii în mai multe țări europene.

Unii utilizatori au sugerat că problema ar putea fi legată de lipsa unor reglementări mai stricte privind piața chiriilor.

„Există state unde piața chiriilor este controlată. Cât poți crește chiria și în ce condiții poți închiria un apartament. Inspectorii pot veni la primul semn de problemă”, a scris un utilizator.

Discuția reflectă preocupările tot mai frecvente legate de costul locuințelor în Europa, în special în orașele turistice sau în zonele în care cererea pentru chirii a crescut semnificativ în ultimii ani.

