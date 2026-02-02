B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați

Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 09:29
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cât de periculoasă poate fi o infecție aparent banală
  2. De ce este listerioza atât de greu de depistat și tratat

Un caz tragic din Brăila trage un semnal de alarmă pentru toți consumatorii. Un bărbat și-a pierdut viața după ce ar fi fost infectat cu listerioză. Este vorba despre o boală gravă, provocată de o bacterie periculoasă care se transmite prin alimente contaminate.

La început, totul părea o simplă răceală, cu frisoane și stări de leșin. Starea generală de rău putea fi ușor confundată cu o gripă obișnuită. În realitate, organismul său lupta cu o infecție severă. Potrivit rudelor, acesta consumase brânză cumpărată dintr-un magazin din localitate. Nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele.

Cât de periculoasă poate fi o infecție aparent banală

Puțini știu că listerioza se transmite cel mai des prin alimente contaminate. Boala poate avea urmări grave, mai ales în cazul persoanelor cu imunitatea scăzută, al femeilor însărcinate, nou-născuților, vârstnicilor sau celor care suferă de diabet.

Manifestările diferă de la caz la caz, însă febra, durerile musculare, greața și vărsăturile sunt printre cele mai frecvente semnale de alarmă. Medicii atrag atenția că prezentarea rapidă la spital este esențială, deoarece evoluția bolii poate fi fulgerătoare.

„Era un om în toată firea, mergea pe bicicletă, a făcut sport mult, a cochetat cu fotbalul local şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate”, a transmis primarul comunei Cazasu, notează cancan.ro.

De ce este listerioza atât de greu de depistat și tratat

Un aspect esențial este că semnele bolii pot apărea la mult timp după contaminare. Uneori apar după câteva zile, alteori chiar după câteva săptămâni. În anumite situații, medicii nu se limitează doar la analize de sânge sau tomografie computerizată și pot recomanda inclusiv biopsia. După acest caz, toți membrii familiei bărbatului de 67 de ani au fost testați preventiv.

Specialiștii spun clar că alimentele contaminate pot fi identificate doar în laboratoare, deoarece bacteria este extrem de rezistentă. Tratamentul presupune, de regulă, antibiotice, iar respectarea strictă a indicațiilor medicale este crucială pentru a evita agravarea stării de sănătate. În formele severe, precum meningita sau septicemia, spitalizarea devine obligatorie.

„Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare”, a transmis directorul Institutul de Cercetări Alimentare.

Tags:
Citește și...
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Eveniment
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Eveniment
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Eveniment
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Eveniment
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Eveniment
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Ultima oră
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)