Un caz tragic din Brăila trage un semnal de alarmă pentru toți consumatorii. Un bărbat și-a pierdut viața după ce ar fi fost infectat cu listerioză. Este vorba despre o boală gravă, provocată de o bacterie periculoasă care se transmite prin alimente contaminate.

La început, totul părea o simplă răceală, cu frisoane și stări de leșin. Starea generală de rău putea fi ușor confundată cu o gripă obișnuită. În realitate, său lupta cu o infecție severă. Potrivit rudelor, acesta consumase brânză cumpărată dintr-un magazin din localitate. Nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele.

Cât de periculoasă poate fi o infecție aparent banală

Puțini știu că listerioza se transmite cel mai des prin alimente contaminate. Boala poate avea urmări grave, mai ales în cazul persoanelor cu imunitatea scăzută, al femeilor însărcinate, nou-născuților, vârstnicilor sau celor care suferă de diabet.

Manifestările diferă de la caz la caz, însă febra, , greața și vărsăturile sunt printre cele mai frecvente semnale de alarmă. Medicii atrag atenția că prezentarea rapidă la spital este esențială, deoarece evoluția bolii poate fi fulgerătoare.

„Era un om în toată firea, mergea pe bicicletă, a făcut sport mult, a cochetat cu fotbalul local şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate”, a transmis primarul comunei Cazasu, notează cancan.ro.

De ce este listerioza atât de greu de depistat și tratat

Un aspect esențial este că semnele bolii pot apărea la mult timp după contaminare. Uneori apar după câteva zile, alteori chiar după câteva săptămâni. În anumite situații, medicii nu se limitează doar la analize de sânge sau tomografie computerizată și pot recomanda inclusiv biopsia. După acest caz, toți membrii familiei bărbatului de 67 de ani au fost testați preventiv.

Specialiștii spun clar că alimentele contaminate pot fi identificate doar în laboratoare, deoarece bacteria este extrem de rezistentă. Tratamentul presupune, de regulă, , iar respectarea strictă a indicațiilor medicale este crucială pentru a evita agravarea stării de sănătate. În formele severe, precum meningita sau septicemia, spitalizarea devine obligatorie.

„Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare”, a transmis directorul .