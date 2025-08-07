B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B

Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 09:59
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Sursă foto: KIMDAEJEUNG - Pixabay

Un biciclist de 71 de ani și-a pierdut viața, joi dimineață, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer bulgar, pe drumul național DN 22B, între Brăila și Galați. Impactul a fost fatal.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Filmul accidentului

Ce s-a întâmplat

Un biciclist în vârstă de 71 de ani a murit, joi dimineața, accidentat de un șofer bulgar, pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați.

Bărbatul care era cu bicicleta circula în mod regulamentar, conform Observator.

Accidentul a avut loc în jurul orei 06.00, pe DN 22B, potrivit informațiilor transmise de Poliția Brăila.

Filmul accidentului

Din primele date se pare că un bărbat de 32 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea mașina pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați, la km 4, a surprins și accidentat un biciclist ce se deplasa în fața sa, în aceeași direcție.

În urma accidentului, biciclistul, un bărbat de 71 de ani, din Brăila, a murit. El circula regulamentar.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. Urmează să îi fie prelevate mostre biologice la spital.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactictate circumstanețele în care s-a produs tragedia.

