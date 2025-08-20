B1 Inregistrari!
Știri Locale » Un câine a fost salvat de către pompierii din Iași după ce a picat într-un canal dezafectat

Un câine a fost salvat de către pompierii din Iași după ce a picat într-un canal dezafectat

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 15:20
Un câine a fost salvat de către pompierii din Iași după ce a picat într-un canal dezafectat
Sursa foto: I.S.U.J Iași

Un apel la numărul unic de urgență 112 a mobilizat, în dimineața zilei de 20 august, pompierii din Iași pentru o intervenție mai puțin obișnuită, salvarea unui câine.

Un câine căzuse într-un canal dezafectat, adânc de aproximativ patru metri, situat pe Șoseaua Bucium din municipiul Iași, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Cum s-a desfășurat misiunea

  • Ce recomandă autoritățile pentru cei ce au animale de companie

Cum s-a desfășurat misiunea

La fața locului a sosit un echipaj de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași, format din mai mulți plutonieri. Aceștia au intervenit rapid, utilizând un ham special pentru a aduce animalul la suprafață, prevenind astfel riscul de înec sau epuizare al animalului.

Deși canalul avea puțină apă, pereții abrupți nu îi permiteau câinelui să iasă singur singur. Operațiunea a fost realizată cu multă grijă și răbdare, iar câinele a ajuns la stăpân în siguranță, spre bucuria celor prezenți.

Ulterior, canalul a fost acoperit provizoriu, iar proprietarul terenului a fost informat să ia măsurile necesare pentru a securiza zona.

Ce recomandă autoritățile pentru cei ce au animale de companie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” din Iași a menționat, prin intermediul unei postări pe Facebook, importanța prevenției pentru a evita situații similare.  Printre sfaturile oferite proprietarilor de animale se numără supravegherea constantă a acestora, folosirea lesei în timpul plimbărilor și evitarea zonelor nesigure.

De asemenea, autoritățile locale și operatorii economici sunt încurajați să acopere canalele, să instaleze grilaje de protecție și să semnalizeze corespunzător zonele cu risc. Oamenii sunt îndemnați să informeze autoritățile ori de câte ori observă locuri periculoase pentru oameni și animale.

