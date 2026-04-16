B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat

Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 09:11
Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Intervenție inițială și decesul pacientului
  2. A doua urgență medicală la fața locului
  3. Poziția SMURD: proceduri și solicitări oficiale
  4. Sesizări și tensiuni după intervenție

O intervenție de urgență în județul Botoșani, în care a fost implicat un echipaj SMURD chemat pentru un bărbat aflat în stare gravă, s-a încheiat cu acuzații de ambele părți. După decesul pacientului și apariția unei a doua urgențe medicale la fața locului, între salvatori și familie a izbucnit un conflict privind modul de intervenție.

Intervenție inițială și decesul pacientului

Apelul la 112 a fost făcut pentru un bărbat aflat în stare critică. La fața locului a intervenit inițial un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, care a început manevrele de resuscitare, ulterior preluate de echipajul SMURD, conform Știrile ProTv.

După aproximativ 40 de minute de eforturi medicale, pacientul a fost declarat decedat.

A doua urgență medicală la fața locului

În urma veștii, mama bărbatului a suferit o stare de rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit rudelor, echipajul SMURD ar fi refuzat inițial să intervină, solicitând un nou apel la 112.

„Am rugat-o pe doamna doctor venită cu echipajul SMURD dacă vrea măcar să-i ia o tensiune. Moment în care doamna doctor a întrebat-o pe bunica mea dacă vrea să meargă la ambulanţă că doar aşa poate să îi ofere ajutor. Nu ştiam că se poate oferi ajutor doar dacă te duci la ambulanță”, a declarat Georgiana Petraru, rudă a victimei.

Ulterior, după efectuarea unui nou apel la 112, femeia a primit îngrijiri din partea echipajului Serviciului Județean de Ambulanță.

Poziția SMURD: proceduri și solicitări oficiale

Reprezentanții SMURD Botoșani susțin că intervenția medicală pentru un nou pacient poate fi realizată doar în urma unei solicitări oficiale prin dispecerat, conform procedurilor.

Șefa UPU-SMURD Botoșani, Ramona Guraliuc, a explicat că „orice alt caz medical care este apărut la locul incidentului trebuie să fie anunţat în dispecerat. Îngrijirile medicale acordate de către echipajele medicale prespitalicesc sunt efectuate în urma solicitării acestora de către pacient doar cu acordul acestuia sau în cazul în care viaţa este în pericol de aparţinătorii de la faţa locului”.

Sesizări și tensiuni după intervenție

După incident, coordonatoarea SMURD Botoșani a depus o plângere la poliție, acuzând familia că ar fi filmat echipajul fără acord și într-un mod agresiv, după încheierea intervenției.

De cealaltă parte, rudele femeii intenționează să depună plângeri către autoritățile sanitare, considerând că intervenția nu a fost gestionată corespunzător.

Tags:
Citește și...
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
Eveniment
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
Eveniment
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
Eveniment
O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
Eveniment
Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse
Eveniment
Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse
Primăria care mută păcănelele la periferie. Jocurile de noroc vor fi practicate în cartiere speciale
Eveniment
Primăria care mută păcănelele la periferie. Jocurile de noroc vor fi practicate în cartiere speciale
Două avioane F-16 românești au interceptat o aeronavă rusească deasupra Mării Baltice
Eveniment
Două avioane F-16 românești au interceptat o aeronavă rusească deasupra Mării Baltice
„Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
Eveniment
„Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
Eveniment
Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
Ultima oră
10:05 - SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
09:59 - Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
09:42 - UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
09:27 - Topul scumpirilor la chirii în UE: Croația și Grecia domină. Unde e România în clasament
08:51 - O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
08:41 - Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
08:23 - Noul sistem EES dă peste cap aeroporturile din Europa. Întârzieri masive și reacții dure din industrie: „Un haos total”
08:13 - Incendiu major la o rafinărie din Australia. Autoritățile evaluează impactul energetic
07:33 - Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”
23:53 - FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA