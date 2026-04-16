O intervenție de urgență în județul Botoșani, în care a fost implicat un echipaj SMURD chemat pentru un bărbat aflat în stare gravă, s-a încheiat cu acuzații de ambele părți. După decesul pacientului și apariția unei a doua urgențe medicale la fața locului, între salvatori și familie a izbucnit un conflict privind modul de intervenție.

Intervenție inițială și decesul pacientului

Apelul la a fost făcut pentru un bărbat aflat în stare critică. La fața locului a intervenit inițial un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, care a început manevrele de resuscitare, ulterior preluate de echipajul SMURD, conform Știrile ProTv.

După aproximativ 40 de minute de eforturi medicale, pacientul a fost declarat decedat.

A doua urgență medicală la fața locului

În urma veștii, mama bărbatului a suferit o stare de rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit rudelor, echipajul SMURD ar fi refuzat inițial să intervină, solicitând un nou apel la 112.

„Am rugat-o pe doamna doctor venită cu echipajul SMURD dacă vrea măcar să-i ia o tensiune. Moment în care doamna doctor a întrebat-o pe bunica mea dacă vrea să meargă la ambulanţă că doar aşa poate să îi ofere ajutor. Nu ştiam că se poate oferi ajutor doar dacă te duci la ambulanță”, a declarat Georgiana Petraru, rudă a victimei.

Ulterior, după efectuarea unui nou apel la 112, femeia a primit îngrijiri din partea echipajului Serviciului Județean de Ambulanță.

Poziția SMURD: proceduri și solicitări oficiale

Reprezentanții SMURD Botoșani susțin că intervenția medicală pentru un nou pacient poate fi realizată doar în urma unei solicitări oficiale prin dispecerat, conform procedurilor.

Șefa UPU-SMURD Botoșani, Ramona Guraliuc, a explicat că „orice alt caz medical care este apărut la locul incidentului trebuie să fie anunţat în dispecerat. Îngrijirile medicale acordate de către echipajele medicale prespitalicesc sunt efectuate în urma solicitării acestora de către pacient doar cu acordul acestuia sau în cazul în care viaţa este în pericol de aparţinătorii de la faţa locului”.

Sesizări și tensiuni după intervenție

După incident, coordonatoarea SMURD Botoșani a depus o plângere la poliție, acuzând familia că ar fi filmat echipajul fără acord și într-un mod agresiv, după încheierea intervenției.

De cealaltă parte, rudele femeii intenționează să depună plângeri către autoritățile sanitare, considerând că intervenția nu a fost gestionată corespunzător.