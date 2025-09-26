O familie din Texas s-a dus cu fiul de 6 ani la , cu niște simptome aparent banale. Medicul l-a diagnosticat pe copil cu , iar, la scurt timp după toate acestea, copilul a rămas paralizat. Nu mai putea să meargă, să vorbească sau să respire corespunzător.

Ce s-a întâmplat

Totul a început în aprilie. Micuțul Witten, în vârstă de 6 ani, a fost internat în spital cu amețeli și dureri de cap.

Familia l-a dus pe băiat la spital, unde a fost diagnosticat cu gripă. La mai puțin de 24 de ore de la sosire, micuțul nu mai putea să meargă, să vorbească sau să respire singur. Ulterior, el și-a pierdut cunoștința.

O căutare pe Google a mamei i-a salvat viața copilului. Aceasta mărturisește că se aștepta să-și piardă băiatul.

„Am crezut că îl voi pierde în acea zi”, a spus Casey Daniel despre fiul ei, Witten Daniel, într-un interviu pentru KCBD, conform

„Nu există cuvinte pentru a descrie cât de îngrozitor este să-ți vezi copilul într-o astfel de stare”, a mai spus Casey.

Cum au acționat medicii

La spital, medicii s-au grăbit să-l intubeze pe Witten pentru a-l ajuta să respire. În tot acel timp, aceștia se grăbeau să facă teste, disperați să descopere cauza simptomelor copilului.

Ei și-au dat seama că, în mod cert, nu era vorba despre o gripă. Medicii au găsit un grup rar, și potențial mortal, de vase de sânge care se scurgeau în interiorul trunchiului său cerebral.

Starea acestuia continua să se înrăutățească. Micuțul a avut convulsii. Medicii au spus că, dacă va supraviețui, probabil că nu va mai merge niciodată și va avea nevoie de un ventilator și de un tub de alimentare pe viață.

Ce a făcut mama băiatului

Familia copilului era îngrozită. Mama lui Witten încerca să găasească răspunsuri și soluții. A intrat pe Google și a început să citească diferite articole, printre care și unul scris de Dr. Jacques Morcos, un neurochirurg de la UTHealth Houston, specializat în starea fiului ei.

Disperată după răspunsuri și ajutor, femeia i-a trimis un email doctorului. La scurt timp după aceea, el a răspuns. Medicul a insistat ca Witten să fie dus de urgență la unitatea sa, unde medicii au confirmat că are o malformație cavernoasă care îi pune viața în pericol.

Ce avea copilul, de fapt

Medicii au confirmat că Witten are o malformație cavernoasă care îi pune viața în pericol. Aproximativ 1 din 500 de persoane se confruntă cu această afecțiune, conform Alianței pentru Vindecarea Malformațiilor Cavernoase.

Simptomele apar, de obicei, la persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Convulsiile sunt cel mai frecvent semn, urmate de sângerări și probleme neurologice, cum ar fi vedere încețoșată, dureri de cap, slăbiciune și probleme de vorbire.

O a doua încercare

Witten a fost suspus unei intervenții chirurgicale riscante, la scurt timp după ce a fost transferat la celălalt spital.

Morcos și neurochirurgul pediatru Manish Shah au efectuat procedura care a durat patru ore. Din fericire, aceasta a fost un succes. Copilul a putut să meargă, să vorbească și să respire din nou, mulțumită medicilor, dar și mamei care nu s-a lăsat bătută și a căutat soluții în continuare.

Micuțul a rămas în spital, însă, șase săptămâni mai târziu, acesta a fost lăsat să se întoarcă acasă în Lubbock pentru a sărbători aniversarea de 7 ani alături de prieteni și familie.

Witten a vrut să mulțumească medicilor care l-au salvat și l-au lăsat să-și vadă prietenii.

„Vreau să le mulțumesc Dr. Morcos și Dr. Shah pentru că m-au lăsat să-mi văd prietenii din nou”, a spus micuțul Witten. El și-a numit recuperarea drept una „frumoasă”.