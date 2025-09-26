B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un copil de 6 ani a rămas paralizat, după ce fusese diagnosticat greșit de medici. Cum i-a salvat viața mama acestuia

Un copil de 6 ani a rămas paralizat, după ce fusese diagnosticat greșit de medici. Cum i-a salvat viața mama acestuia

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 17:28
Un copil de 6 ani a rămas paralizat, după ce fusese diagnosticat greșit de medici. Cum i-a salvat viața mama acestuia
Sursa foto: Freepik

O familie din Texas s-a dus cu fiul de 6 ani la spital, cu niște simptome aparent banale. Medicul l-a diagnosticat pe copil cu gripă, iar, la scurt timp după toate acestea, copilul a rămas paralizat. Nu mai putea să meargă, să vorbească sau să respire corespunzător.

Ce s-a întâmplat

Totul a început în aprilie. Micuțul Witten, în vârstă de 6 ani, a fost internat în spital cu amețeli și dureri de cap.

Familia l-a dus pe băiat la spital, unde a fost diagnosticat cu gripă. La mai puțin de 24 de ore de la sosire, micuțul nu mai putea să meargă, să vorbească sau să respire singur. Ulterior, el și-a pierdut cunoștința.

O căutare pe Google a mamei i-a salvat viața copilului. Aceasta mărturisește că se aștepta să-și piardă băiatul.

„Am crezut că îl voi pierde în acea zi”, a spus Casey Daniel despre fiul ei, Witten Daniel, într-un interviu pentru KCBD, conform The New York Post.

„Nu există cuvinte pentru a descrie cât de îngrozitor este să-ți vezi copilul într-o astfel de stare”, a mai spus Casey.

Cum au acționat medicii

La spital, medicii s-au grăbit să-l intubeze pe Witten pentru a-l ajuta să respire. În tot acel timp, aceștia se grăbeau să facă teste, disperați să descopere cauza simptomelor copilului.

Ei și-au dat seama că, în mod cert, nu era vorba despre o gripă. Medicii au găsit un grup rar, și potențial mortal, de vase de sânge care se scurgeau în interiorul trunchiului său cerebral.

Starea acestuia continua să se înrăutățească. Micuțul a avut convulsii. Medicii au spus că, dacă va supraviețui, probabil că nu va mai merge niciodată și va avea nevoie de un ventilator și de un tub de alimentare pe viață.

Ce a făcut mama băiatului

Familia copilului era îngrozită. Mama lui Witten încerca să găasească răspunsuri și soluții. A intrat pe Google și a început să citească diferite articole, printre care și unul scris de Dr. Jacques Morcos, un neurochirurg de la UTHealth Houston, specializat în starea fiului ei.

Disperată după răspunsuri și ajutor, femeia i-a trimis un email doctorului. La scurt timp după aceea, el a răspuns. Medicul a insistat ca Witten să fie dus de urgență la unitatea sa, unde medicii au confirmat că are o malformație cavernoasă care îi pune viața în pericol.

Ce avea copilul, de fapt

Medicii au confirmat că Witten are o malformație cavernoasă care îi pune viața în pericol. Aproximativ 1 din 500 de persoane se confruntă cu această afecțiune, conform Alianței pentru Vindecarea Malformațiilor Cavernoase.

Simptomele apar, de obicei, la persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Convulsiile sunt cel mai frecvent semn, urmate de sângerări și probleme neurologice, cum ar fi vedere încețoșată, dureri de cap, slăbiciune și probleme de vorbire.

O a doua încercare

Witten a fost suspus unei intervenții chirurgicale riscante,  la scurt timp după ce a fost transferat la celălalt spital.

Morcos și neurochirurgul pediatru Manish Shah au efectuat procedura care a durat patru ore. Din fericire, aceasta a fost un succes. Copilul a putut să meargă, să vorbească și să respire din nou, mulțumită medicilor, dar și mamei care nu s-a lăsat bătută și a căutat soluții în continuare.

Micuțul a rămas în spital, însă, șase săptămâni mai târziu, acesta a fost lăsat să se întoarcă acasă în Lubbock pentru a sărbători aniversarea de 7 ani alături de prieteni și familie.

Witten a vrut să mulțumească medicilor care l-au salvat și l-au lăsat să-și vadă prietenii.

„Vreau să le mulțumesc Dr. Morcos și Dr. Shah pentru că m-au lăsat să-mi văd prietenii din nou”, a spus micuțul Witten. El și-a numit recuperarea drept una „frumoasă”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Noua escrocherie care te lasă fără bani pe card. Cum vă puteți da seama că e o țeapă
Eveniment
Noua escrocherie care te lasă fără bani pe card. Cum vă puteți da seama că e o țeapă
Greșeli pe care le fac copiii și le pun viața în pericol. Iată ce spune un medic despre activitățile fizice
Eveniment
Greșeli pe care le fac copiii și le pun viața în pericol. Iată ce spune un medic despre activitățile fizice
Întreținerea spațiilor verzi din București – diferențe vizibile între sectoare
Eveniment
Întreținerea spațiilor verzi din București – diferențe vizibile între sectoare
Crezi că ești un geniu? Rezolvă acest test de inteligență și află
Eveniment
Crezi că ești un geniu? Rezolvă acest test de inteligență și află
Este el alesul? Cinci semne clare că partenerul tău este bărbatul potrivit pentru o relație de durată
Eveniment
Este el alesul? Cinci semne clare că partenerul tău este bărbatul potrivit pentru o relație de durată
DENT ESTET: Riscurile ignorării evaluării parodontale înainte de tratamentul cu aparat dentar la adulți
Eveniment
DENT ESTET: Riscurile ignorării evaluării parodontale înainte de tratamentul cu aparat dentar la adulți
Rogobete, după moartea a 6 copii la un spital din Iași: Spitalul nu a respectat protocoalele. Deja s-au dat amenzi. Vinovații vor pleca acasă (VIDEO)
Eveniment
Rogobete, după moartea a 6 copii la un spital din Iași: Spitalul nu a respectat protocoalele. Deja s-au dat amenzi. Vinovații vor pleca acasă (VIDEO)
Viața românilor, tot mai scumpă! Cât au crescut prețurile în ultimii 6 ani
Eveniment
Viața românilor, tot mai scumpă! Cât au crescut prețurile în ultimii 6 ani
Ceaiul verde, aliatul creierului. Cum poate încetini procesul de îmbătrânire cerebrală
Eveniment
Ceaiul verde, aliatul creierului. Cum poate încetini procesul de îmbătrânire cerebrală
Newsweek: Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Eveniment
Newsweek: Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Ultima oră
18:43 - Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
18:36 - Noua escrocherie care te lasă fără bani pe card. Cum vă puteți da seama că e o țeapă
18:22 - Greșeli pe care le fac copiii și le pun viața în pericol. Iată ce spune un medic despre activitățile fizice
17:51 - Traian Băsescu, despre sprijinul României oferit Ucrainei: „Tunuri pe care probabil le-am folosit în al Doilea Război Mondial, unele chiar din vremea lui Mihai Viteazul”
17:33 - România, lovită de vortexul polar. Când vin primele ninsori în țara noastră
17:16 - Traian Băsescu, despre o eventuală victorie a socialiștilor în Republica Moldova: „Nu poate fi exclusă ipoteza unei baze militare anti-NATO, anti-România”
16:34 - Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
16:28 - Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
16:15 - Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
16:08 - Cum arată casa construită de un tânăr de 23 de ani: A cheltuit doar 3.000 de euro și a folosit tot ce găsit în mijlocul pădurii (VIDEO)