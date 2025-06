Un elev din Călărași a scris ca la română la examenul de la matematică. „Am scris vreo 10 pagini”

XII-a au susținut examenul de bacalaureat pentru care unii au învățat pe brânzi, alții s-au bazat pe noroc. De exemplu, un elev din Călărăși a confundat proba de la mamatică și a scris ca la cea de la română.

Subiect la matematică, rezolvarea ca la română

Pentru unii elevi subiectele au părut simple, deși unoare le-au dat mari bătăi de cap. Este și cazul unui elev din Călărași care a confundat examenul de la matematică și a scris despre subiecte de la română, conform

Deși examenul de la matematică nu necesită un număr mare de foi scrise, elevul a scris 10 pagini, deși crede că nu va lua mai mult de nota 2 sau 3. Acesta a ales să scrie tot ceea ce știa, chiar dacă nu avea legătura cu subiectul de la matematică, drept pentru care a ales să scrie despre opera lui Mihai Eminescu.

Elevul are planul făcut pentru toamnă

„A fost foarte bine. Am scris vreo 10 pagini, dar cred că iau 2.50 – 3, aproximativ. Am scris mai mult, am scris opera lui Mihai Eminescu”, a spus elevul.

Chiar dacă nu are speranțe prea mari că va trece bacul, elevul nu pare îngrijorat și spune că deja s-a gândit că va fi nevoit să se întoarcă și la toamnă pentru a-l susține din nou.

Rezultatele se vor afișa în data de 20 iunie, până la ora 12.00, iar contestațiile se vor putea depune în aceeași zi, în intervalul 14.00-18.00, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 30 iunie.