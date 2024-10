Un elvețian, drogat și fără permis, care furase o mașină, a provocat accidente grave în Sibiu. Tânărul voia să devină vampir/„Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română!”, acuză unul dintre șoferii afectați

Anchetă a IPJ Sibiu privind modul de intervenție al agenților: Un elvețian în vârstă de 19 ani a furat duminică o maşină din judeţul Braşov și a condus fără permis, sub influenţa substanţelor psihoactive. Urmărit de poliţiştii din Sibiu, a provocat două accidente, dintre care unul soldat cu trei răniţi. El a fost reţinut luni seară, pentru 24 de ore, de către polițiști.

Voia să devină vampir cu prețul vieților altora

Tânărul le-a spus polițiștilor că voia să ajungă la „Hoia Baciu” pentru „stră-stră-străbunicul său, Contele Dracula, Vlad Ţepeş” și să devină „vampir”.

Unul dintre șoferii loviți în accident a acuzat polițiștii că i-au folosit drept „scuturi umane” pentru a-l opri pe elvețianul scăpat de sub control, într-o așa-numită operațiune de tip „năvodul”.

„Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română!”, a susţinut, într-o postare pe Facebook, Andrei Ghica, unul dintre şoferii ale căror maşini au fost lovite de tânărul urmărit de poliţişti.



El a publicat şi imagini cu autoturismul avariat, precizând că el şi soţia sa nu au fost răniţi, şi a relatat că, duminică, la Şelimbăr, un echipaj de Poliţia le-a făcut semn mai multor şoferi să oprească, blocând astfel ambele benzi de circulaţie pe sensul spre Sibiu.

„Cu toţii am rămas în maşini, nedumeriţi, fără nicio explicaţie din partea agenţilor de Poliţie prezenţi la faţa locului. Unul dintre agenţi a trecut pe lângă maşinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mână despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike – un dispozitiv cu ţepi menit să oprească forţat un autovehicul in deplasare.

Șoferii folosiți de polițiști drept scut uman au fost loviți cu putere de mașina elvețianului

N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviţi din spate, din plin, de maşina despre care am aflat mai apoi că era furată şi condusă de o persoană de cetăţenie elveţiană, fără permis, aflată sub influenţa drogurilor şi care era urmarită de către o maşină de Poliţie. În urma impactului am fost aruncaţi, cu tot cu maşina noastră, aproximativ 15 metri în faţă”, a explicat Ghica.

El a adresat mai multe întrebări în ceea ce priveşte acţiunea poliţiştilor: „1. De ce a fost nevoie de scut uman atâta timp cât Poliţia avea acel instrument de oprire forţată a maşinilor (banda cu ţepi), care oricum era de ajuns pentru a duce la prinderea făptaşului? 2. Dacă tot ne-au oprit, de ce nu ne-au evacuat rapid înainte de producerea impactului?

Ar fi fost doar nişte maşini avariate şi poate nici acelea dacă echipajul de la faţa locului ne-ar fi spus să degajăm benzile de circulaţie şi să ne retragem cu maşinile pe marginea şoselei. (…)”.

În acest dosar, cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, respectiv părăsirea locului producerii accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor. Tânărul este încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.