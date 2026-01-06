Un fermier din Satu Mare donează varza rămasă pe câmp, după ce nu a reușit să o vândă. El a ales să ofere gratuit întreaga recoltă celor care au nevoie. Gestul agricultorului din localitatea Andrid a impresionat mii de oameni și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Un fermier a anunțat că donează toată varza rămasă. De ce a luat această decizie

Agricultorul a explicat, într-un mesaj publicat online, că a rămas cu aproximativ un hectar de varză nerecoltată, după ce nu a mai găsit cumpărători. În loc să lase producția să se piardă, acesta a ales să o doneze integral, potrivit .

Postarea sa, însoțită de un clip video în care se vede câmpul acoperit de varză, a strâns sute de mii de vizualizări în doar câteva ore, devenind virală pe internet.

Cine poate beneficia de varza oferită gratuit

Fermierul a precizat că orice persoană interesată poate merge direct pe câmp și își poate culege singură cantitatea de care are nevoie, fără nicio restricție.

„Varză cât puteți vedea cu ochii! Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, așa că cine dorește varză – locația Andrid, județul Satul Mare. Poate să vină să-și culeagă cât dorește. Eu o donez pe toată, tot ce se vede aici, în jur de un hectar de varză. Aștept mesaje în privat, cine dorește, vă las și un număr de telefon acolo. Varza este bună, se poate folosi pentru consum”, a precizat fermierul, într-un clip postat pe TikTok, pe 5 ianuarie.

DONEZ VARZĂ – PENTRU CONSUM UMAN ȘI ANIMAL Donez varză bună pentru consum uman și animal. Mulțumesc tuturor celor care „s-au simțit” și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit. 📍 Locație: Andrid, jud. Satu Mare

Un fermier a anunțat că donează toată varza rămasă. Ce mesaj a transmis și cui îi mulțumește ironic

În mesajele publicate ulterior, agricultorul a avut și un ton ironic, mulțumind celor care, spune el, au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi valorificată.

La finalul lunii noiembrie, acesta încerca să își vândă varza cu 80 de bani kilogramul, după ce în luna octombrie prețul ajunsese la 2 lei kilogramul, însă, fără succes.

„Mulțumesc tuturor celor care «s-au simțit» și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”, a spus el, pe Facebook.

Ce spune acest caz despre problemele fermierilor români

Situația fermierului din Andrid scoate din nou la iveală dificultățile cu care se confruntă agricultorii români, afectați de scăderea prețurilor și lipsa piețelor de desfacere. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, producătorii agricoli sunt tot mai expuși fluctuațiilor de preț și costurilor ridicate.