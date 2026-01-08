O vacanță care trebuia să fie o amintire de neuitat s-a transformat într-o tragedie pentru Alexis Vergos, un fotbalist francez de 22 de ani, care și-a pierdut viața în timpul unei drumeții pe insula Koh Samui, Thailanda. Tânărul a alunecat pe stânci și a căzut în gol, chiar în fața iubitei sale, în timp ce vizitau cascada Na Muang 2.

Circumstanțele tragediei

Alexis Vergos, care a evoluat la Quimper Ergué Armel, o echipă din ligile inferioare franceze, făcea o drumeție luni după-amiază în provincia Surat Thani. Într-un moment în care s-au oprit pentru a face fotografii, tânărul s-a dat înapoi pentru a admira mai bine cascada și a alunecat pe stânci, căzând într-o prăpastie, scrie Viva.

Iubita lui a reușit să se stabilizeze la limită și a scăpat, alertând imediat autoritățile locale. Echipele de salvare au intervenit cu echipament specializat, dar trupul lui Alexis a fost găsit fără semne vitale, între bolovani acoperiți de mușchi.

„Turistul și iubita lui au ajuns duminică în Koh Samui. El făcea fotografii la cascadă când a alunecat, a căzut în apă și s-a lovit de stânci, murind pe loc. Iubita lui era prezentă și a alertat poliția. În prezent, ea se află într-o stare de profundă suferință, a declarat maiorul Chayut Tulachotikul, reprezentant al secției de poliție din Koh Samui.

Condoleanțe din partea clubului și comunității

Clubul Quimper Ergué Armel a transmis un mesaj emoționant:

„Cu mare tristețe, Clubul de Fotbal Quimper Ergué Armel anunță moartea unui copil al clubului, Alexis Vergos, fiul lui Thierry, antrenorul echipei C de mai mulți ani și voluntar dedicat. Alexis a început fotbalul la Ergué Armel la vârsta de 6 ani. Jucător senior până acum două sezoane, acest pasionat de fotbal venea mereu în weekend să urmărească meciurile echipelor QEAFC. Întregul club își exprimă sprijinul și transmite cele mai sincere condoleanțe lui Thierry, precum și tuturor rudelor și membrilor familiei sale. Armelois pentru totdeauna.”

Cascada Na Muang, un loc cu incidente frecvente

Tragedia lui Alexis nu este singulară. În mai 2022, o româncă, Nane Iosana Bodea, a murit în circumstanțe similare.

În decembrie 2022, britanicul Joshua Kohler, în vârstă de 20 de ani, a suferit răni grave după ce a ignorat semnele de avertizare și s-a urcat pe cascada Na Muang, înaltă de 40 de metri. În noiembrie 2024, turistul indian Sreemany Debjit, în vârstă de 29 de ani, și-a pierdut viața în timp ce făcea selfie-uri.