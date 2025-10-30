B1 Inregistrari!
Un gest de o cruzime revoltătoare în Cavadineşti. Un bărbat a ajuns după gratii după ce a spânzurat un câine

Un gest de o cruzime revoltătoare în Cavadineşti. Un bărbat a ajuns după gratii după ce a spânzurat un câine

30 oct. 2025, 22:51
Un gest de o cruzime revoltătoare în Cavadineşti. Un bărbat a ajuns după gratii după ce a spânzurat un câine
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită fapta șocantă din Cavadineşti, judeţul Galaţi
  2. Ce măsuri au fost luate împotriva bărbatului de 37 de ani
  3. Ce prevede legea din România pentru cei care rănesc animalele

Un gest de o cruzime revoltătoare s-a petrecut în comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost acuzat că a ucis prin spânzurare un câine, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Cum a fost descoperită fapta șocantă din Cavadineşti, judeţul Galaţi

Totul a ieșit la iveală pe 27 octombrie, în jurul orei 13:40, după un apel disperat la 112. O femeie de 70 de ani din Cavadineşti a alertat poliţia, acuzându-şi vecinul că i-ar fi ucis câinele dat spre adopţie. Ea i-l oferise bărbatului de 37 de ani pentru că animalul obişnuia să atace păsările din curtea sa.

„La scurt timp după ce femeia a dat câinele spre adopţie, aceasta ar fi primit, pe telefonul mobil, o fotografie în care apărea câinele spânzurat de un copac, în apropierea locuinţei bărbatului”, se arată în comunicatul IPJ Galaţi, notează Agerpres.

Când poliţiştii au ajuns la faţa locului, au găsit trupul câinelui abandonat la aproximativ 50 de metri distanţă.

Ce măsuri au fost luate împotriva bărbatului de 37 de ani

Poliţiştii au reuşit să-l identifice rapid pe bărbatul de 37 de ani din Cavadineşti. După strângerea probelor necesare, anchetatorii au decis reţinerea sa pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este cercetat penal sub acuzaţia de cruzime faţă de animale.

Ulterior, instanţa de judecată a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, confirmă IPJ Galaţi. Ancheta este coordonată de procurorul de caz și desfășurată de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, care investighează toate circumstanțele faptei.

Ce prevede legea din România pentru cei care rănesc animalele

În România, Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată în 2022 şi 2024, este valabilă şi în 2025. Actele de cruzime, rănirea sau uciderea unui animal fără motiv justificat sunt considerate infracţiuni.

Pedeapsa variază de la 3 luni la 1 an de închisoare ori amendă penală, în funcţie de gravitatea faptei. Dacă fapta este comisă cu cruzime, sadism sau intenţie clară, pedeapsa creşte la 1-5 ani de închisoare şi interzicerea dreptului de a deţine animale. Legea pedepseşte şi abandonul, lipsa hranei sau adăpostului, precum şi organizarea de lupte ori spectacole violente cu animale.

