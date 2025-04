Un hobby neobișnuit, tot mai popular în România. Ce presupune pescuitul cu magneți

Un hobby neobișnuit câștigă tot mai mulți adepți în România. Este vorba despre pescuitul cu magneți, a cărui scop nu este prinsul de pești, ci de obiecte metalice pierdute în apele râurilor şI lacurilor. În ultima perioadă, din ape au fost scoase atât biciclete și trotinete, cât şi pistoale şi .

„Până acum s-au scos astea: cuptor cu microunde, un seif, o trotinetă, două telefoane, un satâr”, a spus un pasionat, pentru .

Enumerate mai sus sunt doar o parte dintre obiectele scoase din apele Bucureștiului în timpul pescuitului cu magneți, un hobby care câștigă tot mai mult teren în ţara noastră. Răzvan și Gabriel fac asta de doi ani și ies apropae zilnic la pescuit.

„Am început printr-o prostie, să zic aşa, am lăsat maşina în service şi cei de la service au uitat acolo un magnet. L-am luat pe fiul meu şi i-am zis hai să legăm o sfoară de el şi îl aruncăm în Dâmboviţa”, a povestit Răzvan.

De la la pasiune a fost o singură aruncare de undiță. Acum, cei doi primesc solicitări din partea persoanelor care și-au pierdut obiecte de valoare în apă.

„Chiar ne-au sunat oameni să le recuperăm telefoanele din apă şi încă funcţionau. Nu există zi să nu scoatem o bicicletă sau o trotinetă. Parcul Morarilor a fost cel mai murdar parc din Bucureşti. Am scos cinci tone de fiare”, a mai spus Răzvan.

Ce trebuie să conțină kitul pentru pescuit cu magneți

Fierul astfel strâns este dus la centre de reciclare, unde este valorificat. Kitul pentru pescuitul cu magneţi este format dintr-o frânghie rezistentă, un cârlig şi un magnet extrem de puternic, care poate susţine o greutate de până la 1500 de kilograme. La acestea se mai adaugă o pereche de mănuşi.

Pe lângă echipament, este nevoie și de curaj. Nu de puține ori, obiectele scoase din apă sunt periculoase.

„Am făcut ce am făcut, iar am scos o grenadă. De data asta are focos, are cuiul, are tot ce trebuie, acum aşteptăm să vină poliţia. Pompierii pirotehnici o să meargă să ia grenada de acolo. Eram sub podul de la Străuleşti și pur si simplu am aruncat cu magnetul, s-a prins de ea, era plina de noroi. Am găsit interesant obuzul de tanc, de 75 de milimetri, un shotgun în lacul Floreasca”, a povestit unul dintre bărbați.

„S-a găsit o pușcă, într-o stare ok. Am chemat poliția, a venit, a ridicat-o și totul s-a terminat cu bine. Nu am avut evenimente nefericite. Grenade, pistoale, câteva zeci de pistoale, cartușe”, a povestit Gabriel.

Câți bani trebuie să scoată din buzunar un român pentru acest hobby

Autoritățile avertizează că acest hobby vine cu multe responsabilități.

„Cei care au acest hobby, dacă în timpul desfășurării activităților descoperă arme, muniții neexplodate, poate bunuri provenite din infracțiuni, sunt obligați să sune la numărul de urgență 112. Să nu se atingă de ele, să le lase acolo unde sunt pentru a fi efectuată o cercetare la fața locului și a fi dispuse măsuri legale”, a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Prețul unui magnet performant diferă în funcție de puterea acestuia. Pleacă de la 100 de lei și poate ajunge și la 500.