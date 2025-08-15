B1 Inregistrari!
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 18:42
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un incendiu mare a început vineri după-amiază în Clinceni, județul Ilfov, pe strada Fortului. Flăcările, alimentate de iarba uscată și vânt, se extind pe o zonă de aproximativ 3 hectare, punând în pericol casele și depozitele din apropiere, relatează Agerpres.

Cuprins:

  • Ce spun autoritățile despre incendiu
  • A fost emis și un mesaj RO-Alert

Ce spun autoritățile despre incendiu

Incendiul se desfășoară pe un teren cu vegetație uscată, iar flăcările produc o cantitate mare de fum și se extind rapid din cauza vântului și a uscăciunii solului.

Conform ISU București-Ilfov, zona afectată este de aproximativ 3 hectare, iar riscul de a se răspândi către locuințe este mare.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, potrivit ISU București-Ilfov, citat de Agerpres.

A fost emis și un mesaj RO-Alert

Pentru a gestiona situația, autoritățile au trimis 20 de autospeciale de stingere în zonă.

Prioritatea pompierilor este de a limita extinderea focului către locuințe și spații de depozitare.

Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuințe și spații de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, au precizat reprezentanții ISU București-Ilfov, citați de Agerpres.

Pentru avertizarea locuitorilor din zonă, a fost emis un mesaj RO-Alert, astfel încât aceștia să ia măsuri de siguranță și să evite zona afectată.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează atent zona pentru a preveni reaprinderea focului. Din cauza terenului dificil, accesul autospecialelor este parțial limitat, ceea ce îngreunează stingerea completă a incendiului.

