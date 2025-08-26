B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere

Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 17:36
Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
Sursa foto: Facebook / ISU Botoșani

Un incendiu izbucnit la un depozit de furaje din Plopenii Mari a mobilizat pompierii botoșăneni pentru mai multe ore.

Flăcările au distrus aproximativ 30 de tone de baloți, însă intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat extinderea focului la casele din apropiere, relatează Agerpres.

Cuprins:

  • Cum au intervenit pompierii
  • Care sunt pagubele incendiului
  • Cum s-au mobilizat echipele de urgență

Cum au intervenit pompierii

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Stației Slăveni și Detașamentului Botoșani, care au trimis trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Eforturile acestora au dus la limitarea extinderii incendiului la o locuință și o anexă din gospodăria apropiată.

„Salvatorii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la casa de locuit și la o anexă din gospodăria vecină, reușind să protejeze ambele construcții”, au precizat reprezentanții ISU Botoșani, potrivit sursei citate.

Care sunt pagubele incendiului

Incendiul a fost localizat și stins după aproape trei ore de luptă cu flăcările. În urma dezastrului, au ars aproximativ 30 de tone de baloți de furaje, conform informațiilor oficiale. Cauza izbucnirii incendiului se află în prezent în curs de stabilire.

Cum s-au mobilizat echipele de urgență

Autoritățile din cadrul ISU Botoșani au reamintit că pompierii sunt sunt pregătiți să intervină oricând pentru siguranța oameniilor.

„Pompierii militari rămân mobilizați 24/24 pentru a răspunde rapid oricărei situații de urgență și pentru a acorda ajutor specializat celor aflați în pericol”, a transmis ISU Botoșani, potrivit surselor citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Externe
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
Eveniment
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Externe
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
Eveniment
Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Eveniment
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Eveniment
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Eveniment
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
Eveniment
Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Eveniment
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Eveniment
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Ultima oră
18:06 - Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
18:04 - Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
17:53 - Donatella Versace, schimbare de look. Cum a apărut designerul de modă în mediul online
17:27 - UPDATE // Președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:58 - Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile