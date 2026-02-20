B1 Inregistrari!
B1.ro
20 feb. 2026, 12:11
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul
  2. Intervenția poliției și urmărirea penală
  3. Context

Un influencer străin, cunoscut sub numele de Adonis Live, a fost reținut de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr de 20 de ani în timpul unei transmisiuni live pe o rețea socială, în zona Piața Romană din București. Victima a suferit leziuni la nivelul feței, însă a refuzat transportul la spital.

Cum s-a produs incidentul

Conform surselor judiciare, incidentul a avut loc joi, 19 februarie, în jurul orei 14:00. Tânărul a fost contactat anterior prin intermediul unei platforme de socializare de către Adonis Live și invitat să participe la o transmisiune video live. Ulterior, victima s-a deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde a avut loc întâlnirea, scrie G4Media.

Pe fondul unei discuții contradictorii, influencerul ar fi lovit tânărul cu pumnul în zona feței, iar echipajul de prim-ajutor prezent la fața locului i-a acordat îngrijiri medicale. Persoana vătămată a refuzat transportul la spital, dar incidentul a fost raportat imediat prin apel 112 și ulterior prin plângere oficială.

Intervenția poliției și urmărirea penală

Polițiștii din cadrul Secției 1 au identificat la fața locului atât victima, în vârstă de 20 de ani, cât și bărbatul de 33 de ani, cetățean străin, suspectat de comiterea agresiunii.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind investigate infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Context

Incidentul are legături cu un context sensibil în anturajul victimei. Fratele tânărului a fost găsit mort în 2024 în garajul lui Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, după ce s-a drogat, în timp ce acesta făcea live-uri pe TikTok. De asemenea, Duma fusese condamnat în noiembrie 2024 la patru ani și trei luni de închisoare pentru trafic și deținere de droguri, precum și nerespectarea regimului armelor.

Adonis Live mai este cunoscut pentru comportamente controversate în mediul online, inclusiv pentru filmări realizate în Spitalul Floreasca, unde căuta medicamente psihotrope pentru consum personal.

