Clujul a transformat vorba „gunoiul unora, comoara altora” în realitate. Spitalele și alte instituții publice din județ vor beneficia de energie electrică și gaz obținut din gunoiul cetățenilor. 35 de mii de tone de deșeuri vor fi transformare, anual, printr-o tehnologie inovatoare de „dezintegrare moleculară”.

Cum e transformat gunoiul în energie electrică și gaz

Procesul de obținere a energiei din gunoaie începe cu mărunțirea acestora. Mai apoi, deșeurile intră în reactoare, unde vor fi expuse la temperaturi de la 300 până la 900 de grade Celsius. Prin încălzire, resturile se transformă într-un gaz care, la rândul lui, va fi transformat în energie.

„Introducem deșeurile de la stația de sortare și de la TMB după care băgăm în tocătoare și la sfârșit o să obținem granulația dorită. Acelea vor fi introduse în reactor, mai departe”, a explicat Szakacs Janos, inventator, pentru Observator News.

Cât a costat proiectul

Invenția este 100% românească, iar proiectul a costat 11 milioane de euro. Deși suma este uriașă, cheltuilele vor fi amortizate prin reducerea costului energiei din alte surse. Anual, reactoarele produc o cantitate de energie suficientă cât să acopere consumul Cluj Arena, al clădirii consiliului judetean și al tuturor instituțiilor subordonate, sau chiar al unui oraș cu 25.000 de locuitori.

În plus, dacă energia produsă anual ar fi valorificată integral pe piață, câștigul s-ar ridica la aproape 70 de milioane de euro.

„Eu spun că este o investiție pentru viitor, folosim tot ceea ce produc aceste gunoaie și fracția ultimă, cea pe care o vedeți în celulă, care este astăzi depozitată practic și nevalorificată, tot ceea ce se aruncă va intra în această fabrică și vom produce, cum am spus, gaz după care vom produce energie. Toată cantitatea pe care o produce județul, dar nu numai, și cantitate suplimentară din Transilvania vom putea să o aducem, vom face bani pe de-o parte că oamenii vor plăti ca să aducă gunoiul la noi, iar noi după ce vom încasa odată bani prin preluarea gunoiului, vom mai face bani procesându-l în energie”, a declarat Alin Tişe, preşedintele .

Cenușa rezultată din proces va fi folosită pentru filtrarea levigatului generat de gropile de gunoi.