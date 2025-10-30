B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un județ din România transformă gunoiul în energie electrică. Cât a costat proiectul și ce câștiguri anuale poate produce

Un județ din România transformă gunoiul în energie electrică. Cât a costat proiectul și ce câștiguri anuale poate produce

B1.ro
30 oct. 2025, 19:54
Un județ din România transformă gunoiul în energie electrică. Cât a costat proiectul și ce câștiguri anuale poate produce
Sursa Foto: captură video - CJ Cluj / monitorulcj.ro
Cuprins
  1. Cum e transformat gunoiul în energie electrică și gaz
  3. Cât a costat proiectul

Clujul a transformat vorba „gunoiul unora, comoara altora” în realitate. Spitalele și alte instituții publice din județ vor beneficia de energie electrică și gaz obținut din gunoiul cetățenilor. 35 de mii de tone de deșeuri vor fi transformare, anual, printr-o tehnologie inovatoare de „dezintegrare moleculară”.

Cum e transformat gunoiul în energie electrică și gaz

Procesul de obținere a energiei din gunoaie începe cu mărunțirea acestora. Mai apoi, deșeurile intră în reactoare, unde vor fi expuse la temperaturi de la 300 până la 900 de grade Celsius. Prin încălzire, resturile se transformă într-un gaz care, la rândul lui, va fi transformat în energie.

„Introducem deșeurile de la stația de sortare și de la TMB după care băgăm în tocătoare și la sfârșit o să obținem granulația dorită. Acelea vor fi introduse în reactor, mai departe”, a explicat Szakacs Janos, inventator, pentru Observator News.

Cât a costat proiectul

Invenția este 100% românească, iar proiectul a costat 11 milioane de euro. Deși suma este uriașă, cheltuilele vor fi amortizate prin reducerea costului energiei din alte surse. Anual, reactoarele produc o cantitate de energie suficientă cât să acopere consumul stadionului Cluj Arena, al clădirii consiliului judetean și al tuturor instituțiilor subordonate, sau chiar al unui oraș cu 25.000 de locuitori.

În plus, dacă energia produsă anual ar fi valorificată integral pe piață, câștigul s-ar ridica la aproape 70 de milioane de euro.

„Eu spun că este o investiție pentru viitor, folosim tot ceea ce produc aceste gunoaie și fracția ultimă, cea pe care o vedeți în celulă, care este astăzi depozitată practic și nevalorificată, tot ceea ce se aruncă va intra în această fabrică și vom produce, cum am spus, gaz după care vom produce energie. Toată cantitatea pe care o produce județul, dar nu numai, și cantitate suplimentară din Transilvania vom putea să o aducem, vom face bani pe de-o parte că oamenii vor plăti ca să aducă gunoiul la noi, iar noi după ce vom încasa odată bani prin preluarea gunoiului, vom mai face bani procesându-l în energie”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Cenușa rezultată din proces va fi folosită pentru filtrarea levigatului generat de gropile de gunoi.

Tags:
Citește și...
Înaintea sărbătorilor de iarnă, prețul porcilor îi surprinde pe români. Cât trebuie să plătească pentru 100 de kilograme
Eveniment
Înaintea sărbătorilor de iarnă, prețul porcilor îi surprinde pe români. Cât trebuie să plătească pentru 100 de kilograme
MAI investește peste 26 de milioane de euro într-un avion de supraveghere. Ce misiuni va îndeplini acesta
Eveniment
MAI investește peste 26 de milioane de euro într-un avion de supraveghere. Ce misiuni va îndeplini acesta
Tinerii din Generația Z nu mai vor să se sacrifice pentru job. Cer salarii mari, program lejer și libertate totală: „E vorba de timpul meu”
Eveniment
Tinerii din Generația Z nu mai vor să se sacrifice pentru job. Cer salarii mari, program lejer și libertate totală: „E vorba de timpul meu”
ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate
Eveniment
ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate
România se pregătește să cucerească Europa. Țara noastră revine la Eurovision 2026, după doi ani de absență
Eveniment
România se pregătește să cucerească Europa. Țara noastră revine la Eurovision 2026, după doi ani de absență
Enoriașii, revoltați. Patriarhia Română a venit cu precizări. Ce s-a întâmplat joi dimineața la Catedrala Națională
Eveniment
Enoriașii, revoltați. Patriarhia Română a venit cu precizări. Ce s-a întâmplat joi dimineața la Catedrala Națională
Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
Eveniment
Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
Eveniment
Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare
Eveniment
Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare
Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
20:02 - Înaintea sărbătorilor de iarnă, prețul porcilor îi surprinde pe români. Cât trebuie să plătească pentru 100 de kilograme
19:54 - MAI investește peste 26 de milioane de euro într-un avion de supraveghere. Ce misiuni va îndeplini acesta
19:50 - Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
19:16 - Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
19:11 - Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
19:10 - Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
19:08 - Tinerii din Generația Z nu mai vor să se sacrifice pentru job. Cer salarii mari, program lejer și libertate totală: „E vorba de timpul meu”
18:50 - ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate
18:47 - Ce impact are scorul de credit asupra aprobării unui împrumut? Tot ce trebuie să știi
18:38 - O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!