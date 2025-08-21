Giorgos Ioannis Sfakianakis, un grec de profesie jurnalist, a povestit cum a fost tratat de medici la Spitalul Colțea din București și a făcut o comparație cu sistemul sanitar din țara sa.

Ce a scris jurnalistul grec despre experiența sa în Spitalul Colțea

Ce a discutat jurnalistul grec cu medicii români

„Am intrat și… eram singurul pacient. M-au examinat repede, cu respect și demnitate.

M-am gândit imediat la Grecia, unde, la camera de urgență, aștepți peste patru ore să fii consultat de un medic, din cauza lipsei de personal. Acolo, coridoarele sunt pline de bolnavi și trebuie să aibă răbdare.

Stau și mă întreb: de ce în România poți merge la spital și te simți ca un om, în timp ce în Grecia te simți ca un număr pe o motocicletă stricată? De ce în România cea ”săracă” are un sistem de sănătate funcțional, în timp ce noi, ”Grecia europeană” ne înecăm în incompetență și indiferență?”, a scris Giorgos Ioannis Sfakianakis,

„Astăzi îmi scot pălăria în fața României”, a mai afirmat el, notând apoi că în țara sa sistemul sanitar e „o rușine națională”.

Jurnalistul a mai susținut că i-a întrebat pe medicii de la Colțea de ce nu e rând de bolnavi, iar aceștia i-au răspuns că oamenii sunt tratați pe măsură ce vin și mereu se dă prioritate pacienților, nu treburilor birocratice.

Sfakianakis le-a mai povestit medicilor români că la Atena a durat nouă ore să facă o analiză la urgențe, iar aceștia i-au răspuns: „Pare ciudat că mai trăiești după asta”.

În comentarii, mulți greci au spus că și ei au fost bine tratați în România.