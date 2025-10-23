B1 Inregistrari!
Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)

Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 16:38
Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - ioananicolau98
Un moment emoționant petrecut în București a cucerit internetul și a devenit rapid viral. Un câine a fost filmat ținându-și stăpânul de mână, pe peronul unei stații de metrou. Gestul simplu, dar plin de afecțiune, a topit inimile tuturor celor care au văzut imaginile. Călătoarea care a surprins scena a mărturisit că a fost atât de impresionată, încât a izbucnit în lacrimi.

@ioananicolau98 My hearttttt🥹🥹🥹 #dogs #dogtok #loyaldog #emotionalmoments ♬ son original – 𝐬𝐫𝐧𝐚𝐚.𝐱

Câtă iubire poate arăta un câine? Un moment emoționant care a cucerit internetul

Un moment emoționant surprins la metrou în Capitală a devenit rapid viral, după ce un câine de rasă Ciobănesc German a fost filmat ținându-și stăpânul de mână. În imagini, patrupedul stă liniștit și atent, comportându-se ca un adevărat companion devotat.

Nu face gălăgie, nu se sperie și pare că își protejează omul cu toată loialitatea. Videoclipul, postat pe TikTok, a strâns peste 53.000 de aprecieri și sute de comentarii pline de emoție. Mulți utilizatori au mărturisit că imaginile i-au făcut să lăcrimeze.

Cum au reacționat oamenii la momentul adorabil de la metrou

Internauții au fost profund impresionați de momentul emoționant dintre câine și stăpânul său. Comentariile de au fost pline de emoție, admirație și tandrețe. Mulți au scris că au plâns văzând filmarea, alții au spus că „în sfârșit apare ceva frumos pe TikTok”.

Unii utilizatori au remarcat cât de calm și devotat este câinele, descriindu-l drept „cel mai cuminte ciobănesc german”. Alții au subliniat legătura specială dintre om și animal: „Uneori mai bine alegi animalele în locul oamenilor.” Mesajele s-au transformat într-un val de iubire și recunoștință față de prietenii necuvântători.

Cine este stăpânul câinelui care a cucerit internetul

Internauții au povestit că patrupedul este deja cunoscut pe străzile din București și atrage mereu privirile trecătorilor. Mulți l-au zărit în metrou sau pe bulevarde, alături de stăpânul său, Iulian, un om liniștit și iubitor de animale.

Comentariile arată că bărbatul are o relație specială cu cățelușa sa, un ciobănesc german extrem de bine dresat. Unii utilizatori susțin că Iulian este dresor și călătorește frecvent împreună cu patrupeda sa prin Capitală.

