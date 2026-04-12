Caraș-Severin: Un mort și patru răniți după ce o mașină s-a izbit de o casă. Printre victime sunt și copii

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 16:40
Un șofer a intrat cu mașina într-o casă. Sursa foto: Captură video - Observator News

O persoană a murit și patru au fost rănite, după ce mașina cu care se deplasau s-a izbit de o casă pe DN 6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin.

Un șofer a intrat cu mașina într-o casă

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 07.11, un autoturism care se deplasa pe DN6, direcția Lugoj – Caransebeș, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a murit, în ciuda încercărilor medicilor de a-l salva.

Răniți sunt femeia de 49 de ani care stătea pe locul din dreapta-față și trei minori cu vârste de 6, 14 și 16 ani. Cu toții au fost transportați la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cauza producerii accidentului.

Citește și...
Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere
Eveniment
Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere
Gigi Becali, după ce polițiștii l-au lăsat iar fără permis: „Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”
Eveniment
Gigi Becali, după ce polițiștii l-au lăsat iar fără permis: „Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”
CTP: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
Eveniment
CTP: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște
Eveniment
Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște
Tragedie în prima zi de Paște: O femeie din Constanța a fost ucisă de tren
Eveniment
Tragedie în prima zi de Paște: O femeie din Constanța a fost ucisă de tren
Răsturnare de situație în cazul coifului dacic de la Coțofenești. Unul dintre suspecți refuză să vorbească
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul coifului dacic de la Coțofenești. Unul dintre suspecți refuză să vorbească
Incendiu la Termocentrala Rovinari: Singurul grup aflat în funcțiune, oprit de urgență
Eveniment
Incendiu la Termocentrala Rovinari: Singurul grup aflat în funcțiune, oprit de urgență
(VIDEO) Incendiu la Mănăstirea Bistrița: Pompierii intervin pentru a opri extinderea flăcărilor la chilii
Eveniment
(VIDEO) Incendiu la Mănăstirea Bistrița: Pompierii intervin pentru a opri extinderea flăcărilor la chilii
Copil ajuns pe marginea unei ferestre, salvat de polițiștii de la Rutieră, după ce un trecător a dat alarma
Eveniment
Copil ajuns pe marginea unei ferestre, salvat de polițiștii de la Rutieră, după ce un trecător a dat alarma
Stațiunile sunt pustii de Paște. Hotelierii spun că e cel mai slab sezon din câte îşi aduc aminte: „Nu e nimeni. Ne-a anulat”
Eveniment
Stațiunile sunt pustii de Paște. Hotelierii spun că e cel mai slab sezon din câte îşi aduc aminte: „Nu e nimeni. Ne-a anulat”
Ultima oră
19:39 - Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
19:15 - În ce țară s-ar muta Cătălin Botezatu: „Dar nu să mă întâlnesc cu toți românii de pe acolo, că nu mai am chef”
18:56 - Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență masivă la vot. Acuzații de interferență rusă (VIDEO)
18:46 - Un lider african cere Turciei un miliard de dolari și „cea mai frumoasă femeie”, altfel va rupe relațiile diplomatice
18:14 - Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere
17:41 - Gigi Becali, după ce polițiștii l-au lăsat iar fără permis: „Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”
17:17 - CTP: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
17:00 - Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște
15:54 - Tradiția se repetă pentru Gigi Becali. În prima zi de Paște a rămas din nou fără permis de conducere
15:29 - Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce țară comunistă vrea să îl primească în vizită