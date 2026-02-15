Un episod atmosferic neobișnuit afectează sud-estul Europei, după ce o masă de aer încărcată cu praf saharian a ajuns deasupra Greciei și se extinde inclusiv asupra României. Fenomenul a devenit vizibil duminică dimineață, generând imagini spectaculoase și îngrijorări legate de calitatea aerului.

Cum s-a manifestat valul de praf saharian în Grecia

​​Centrul Atenei a fost acoperit de un strat dens de praf, vizibil încă din primele ore ale zilei, cu o intensificare accentuată în apropierea prânzului. Prognozele indică faptul că particulele fine „călătoresc” dinspre Deșertul Sahara, fiind transportate de curenți atmosferici favorabili. Potrivit , cele mai ridicate concentrații sunt așteptate în vestul și sudul Greciei, unde fenomenul va atinge apogeul.

Specialiștii estimează că sudul Greciei va resimți cel mai puternic efectele, în special în Creta, Peloponez și în zona sudică a Mării Egee. De asemenea, concentrații crescute sunt prognozate și în anumite regiuni din nordul țării, dar și în sudul Balcanilor. Acoperirea extinsă a fenomenului este pusă pe seama circulației intense a maselor de aer cald dinspre Africa de Nord.

Ce rol joacă condițiile meteo în amplificarea prafului

Meteorologii avertizează că ploile abundente și furtunile prognozate în vestul și nordul Greciei pot contribui la depunerea particulelor de . Zone precum Corfu, Paxos, Epir, estul Macedoniei și Tracia sunt vizate de episoade de instabilitate atmosferică.

În același timp, vânturile sudice foarte puternice, mai ales în estul țării și în Marea Egee, favorizează transportul continuu al prafului african, scrie Antena3.

Cum este afectată România de masa de aer saharian

Deși Grecia se află în centrul fenomenului, și România intră sub influența masei de aer încărcate cu . Concentrațiile estimate sunt mai reduse, însă în sud-estul țării pot apărea depuneri vizibile, mai ales în zonele unde sunt prognozate ploi până în cursul serii.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade pot afecta temporar calitatea aerului, în special pentru persoanele sensibile.