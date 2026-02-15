B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei

Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei

Iulia Petcu
15 feb. 2026, 14:37
Un nor de praf saharian se îndreaptă spre România. Cum afectează fenomenul sud-estul Europei
Sursa Foto: Twitter/ jeffsabbagh1
Cuprins
  1. Cum s-a manifestat valul de praf saharian în Grecia
  2. Ce rol joacă condițiile meteo în amplificarea prafului
  3. Cum este afectată România de masa de aer saharian

Un episod atmosferic neobișnuit afectează sud-estul Europei, după ce o masă de aer încărcată cu praf saharian a ajuns deasupra Greciei și se extinde inclusiv asupra României. Fenomenul a devenit vizibil duminică dimineață, generând imagini spectaculoase și îngrijorări legate de calitatea aerului.

Cum s-a manifestat valul de praf saharian în Grecia

​​Centrul Atenei a fost acoperit de un strat dens de praf, vizibil încă din primele ore ale zilei, cu o intensificare accentuată în apropierea prânzului. Prognozele indică faptul că particulele fine „călătoresc” dinspre Deșertul Sahara, fiind transportate de curenți atmosferici favorabili. Potrivit Observatorului Național din Atena, cele mai ridicate concentrații sunt așteptate în vestul și sudul Greciei, unde fenomenul va atinge apogeul.

Specialiștii estimează că sudul Greciei va resimți cel mai puternic efectele, în special în Creta, Peloponez și în zona sudică a Mării Egee. De asemenea, concentrații crescute sunt prognozate și în anumite regiuni din nordul țării, dar și în sudul Balcanilor. Acoperirea extinsă a fenomenului este pusă pe seama circulației intense a maselor de aer cald dinspre Africa de Nord.

Ce rol joacă condițiile meteo în amplificarea prafului

Meteorologii avertizează că ploile abundente și furtunile prognozate în vestul și nordul Greciei pot contribui la depunerea particulelor de praf. Zone precum Corfu, Paxos, Epir, estul Macedoniei și Tracia sunt vizate de episoade de instabilitate atmosferică.

În același timp, vânturile sudice foarte puternice, mai ales în estul țării și în Marea Egee, favorizează transportul continuu al prafului african, scrie Antena3.

Cum este afectată România de masa de aer saharian

Deși Grecia se află în centrul fenomenului, și România intră sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian. Concentrațiile estimate sunt mai reduse, însă în sud-estul țării pot apărea depuneri vizibile, mai ales în zonele unde sunt prognozate ploi până în cursul serii.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade pot afecta temporar calitatea aerului, în special pentru persoanele sensibile.

Tags:
Citește și...
Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
Eveniment
Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
Eveniment
Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
Eveniment
Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate
Eveniment
Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate
Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
Eveniment
Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
Eveniment
Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii
Eveniment
Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii
Ziua Îndrăgostiților, între tradiție, istorie și presiuni moderne. Cum a ajuns 14 februarie o sărbătoare globală a iubirii
Eveniment
Ziua Îndrăgostiților, între tradiție, istorie și presiuni moderne. Cum a ajuns 14 februarie o sărbătoare globală a iubirii
Centrul Infotrafic: Vizibilitate sub 50 de metri pe drumuri și autostrăzi din România. Unde sunt cele mai mari probleme din cauza ceții
Eveniment
Centrul Infotrafic: Vizibilitate sub 50 de metri pe drumuri și autostrăzi din România. Unde sunt cele mai mari probleme din cauza ceții
Sală de jocuri jefuită într-un mall din Argeș. Cum încearcă polițiștii să dea de urma atacatorului mascat
Eveniment
Sală de jocuri jefuită într-un mall din Argeș. Cum încearcă polițiștii să dea de urma atacatorului mascat
Ultima oră
14:07 - Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
13:29 - Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
12:53 - Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
11:47 - Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
11:06 - Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
10:26 - România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
09:44 - Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
09:11 - Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
08:33 - Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
00:07 - O nouă victorie pentru Cristi Chivu. Inter – Juventus 3-2 în Derby d’Italia