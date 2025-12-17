B1 Inregistrari!
Ana Maria
17 dec. 2025, 20:44
A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți oameni au venit la protest și ce revendicări au 
  2. Un nou protest în București. Ce mesaj simbolic au transmis manifestanții
  3. Ce scandări s-au auzit în timpul protestului

Un nou protest în București. Organizația „Corupția ucide”, alături de alte patru ONG-uri, a organizat miercuri seară, în Piața Victoriei din Capitală, cea de-a șasea manifestație dedicată reformării sistemului judiciar. Protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de întârzierea reformelor promise în justiție și după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, care a readus în atenția publică problemele din sistem.

Câți oameni au venit la protest și ce revendicări au 

Potrivit unor estimări, câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pe parcursul serii. Manifestanții au cerut demisia ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, scandând „Ole, ole, demisia, Predoiule!”, dar și „Jos, Savonea!”.

Un mesaj aparte a fost transmis de o femeie care purta o pancartă cu textul „Je suis Raluca”, în semn de solidaritate cu judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, care și-a exprimat public sprijinul pentru judecătorul Laurențiu Beșu, magistrat menționat în documentarul Recorder.

Un nou protest în București. Ce mesaj simbolic au transmis manifestanții

Momentul central al manifestației a fost o coregrafie-protest, în care participanții au ridicat trei pânze cu mesajul: „Bolojan, te sună România!”. Acțiunea a fost însoțită de un sunet de telefon, parte a momentului simbolic pregătit de organizatori, după episodul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În paralel, câteva persoane cu identitatea acoperită au organizat o contra-manifestație, afișând mesajul „Bolojan, te sună Coldea”, potrivit Hotnews.

Ce scandări s-au auzit în timpul protestului

La temperaturi de aproximativ 0 grade Celsius, numărul participanților a început să scadă treptat. Cei rămași au continuat, însă, să scandeze mesaje dure la adresa autorităților: „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!”, „Jos, Voineag!”, „Jos Marinescu!”, „Justiție, nu corupție!”, „PSD și PNL, aceeași mizerie!”, „AUR și PSD, aceeași mizerie!”.

De asemenea, în mulțime s-a auzit și sloganul „Cine nu sare, prescrie dosare!”, folosit și la protestele anterioare.

Protestul vine după apariția mai multor dezvăluiri publice privind funcționarea justiției și lipsa unor reforme promise de actuala guvernare.

