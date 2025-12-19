Un nou protest în Capitală. În România continuă protestele pentru reformarea justiției, iar vineri seară sunt anunțate noi manifestații atât în Piața Victoriei din Capitală, cât și în alte orașe mari din țară. Este deja a șaptea zi consecutivă în care oamenii ies în stradă, mișcarea fiind declanșată după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Un nou protest în Capitală. Câți oameni s-au adunat

Deja în jur de 200 de persoane s-au strâns în Piața Victoriei.

„Magistrații care fură pregătesc o dictatură”, „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” – scandează din Piața Victoriei, unde numărul participanților crește constant. Ei cer inclusiv demisia Liei Savonea, în timp ce alte mesaje din piață transmit: „Vă vedem!”, „Raluca nu uita, strada e de partea ta!” sau „Justiție, nu corupție!”.

Organizațiile civice „Declic” și „Corupția ucide” anunță că protestele au loc nu doar în București, ci și la Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Brașov, Sibiu și Arad, cu puncte de întâlnire stabilite lângă instituții-cheie ale justiției.

Protestele care au loc pe 19 decembrie:

București – Piața Victoriei, ora 18.30

Cluj – Curtea de Apel, ora 18.30

Iași – Piața Palatul Culturii, ora 19.00

Oradea – Parcul Traian, ora 18.30

Timișoara – Piața Țarcului, lângă Palatul Dicasterial, ora 18.00

Brașov – Prefectura Brașov, ora 18.00

Sibiu – Piața Huet, ora 19.00

Arad – Parcul Eminescu, ora 19.00

De ce ies oamenii din nou în stradă

Manifestanții susțin că sistemul judiciar are nevoie de o reformă profundă. Printre revendicările lor se numără revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, demiterea ministrului Cătălin Predoiu, revizuirea atribuțiilor CSM și eliminarea „portițelor” legislative care pot duce la prescrierea dosarelor penale, informează .

Un nou protest în Capitală. Ce reacții vin din zona instituțională

Între timp, președintele României a invitat magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate la o discuție extinsă pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a cerut documente care să probeze deficiențele din sistem și a promis că acestea vor fi analizate împreună cu echipa sa până la momentul întâlnirii.

În ultimele zile, mii de oameni au protestat în Capitală și în marile orașe din țară, inclusiv în perioada 10–14 decembrie, iar manifestațiile continuă.

Cum au început protestele

Seria manifestațiilor a debutat pe 10 decembrie, la o zi după publicarea documentarului Recorder privind problemele din sistemul judiciar și fenomenul prescrierilor. În primele cinci zile, mii de oameni au protestat în Capitală și în alte orașe, iar pe 17 decembrie a avut loc al șaselea protest în Piața Victoriei.