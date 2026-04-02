B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Un nou trend îngrijorător în școli. Cuțitul butterfly, promovat ca jucărie, devine tot mai popular printre elevi: „Simbolizează o armă albă"

Ana Beatrice
02 apr. 2026, 23:07
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este briceagul fluture și cum ajunge în școli
  2. Ce spun specialiștii și părinții despre riscuri
  3. Care sunt datele privind intervențiile și măsurile din alte țări

Un nou trend se răspândește rapid în școli, având în prim-plan cuțitul butterfly. Acesta este prezentat ca o simplă „jucărie” menită să dezvolte îndemânarea. În realitate, forma sa imită fidel un pumnal asociat frecvent cu lumea interlopă. 

Fenomenul este alimentat puternic de influenceri pe rețelele sociale. Mai mult, expunerea constantă îl transformă într-un obiect dorit de tot mai mulți tineri. Specialiștii avertizează că nevoia de atenție și validare poate duce ușor de la varianta inofensivă la una reală.

Ce este briceagul fluture și cum ajunge în școli

Totul a ieșit la iveală după ce o mamă a descoperit un astfel de obiect în rucsacul copilului ei, întors dintr-o excursie. Așa a aflat că briceagul fluture a devenit noua „modă” în rândul elevilor. Deși este vândut ca o simplă jucărie, imită aproape perfect o armă albă. Acest tip de obiect este des întâlnit în jocuri video populare precum Counter-Strike sau Fortnite.

În multe cazuri, carcasa metalică ascunde un pieptene sau o lamă neascuțită, dar aspectul rămâne identic cu cel al unui cuțit real. Prețul este accesibil, între 10 și 50 de lei. În plus, se găsește ușor atât online, cât și în magazinele de jucării, ceea ce îl face simplu de obținut de către copii.

Ce spun specialiștii și părinții despre riscuri

Rețelele sociale sunt pline de clipuri care îi învață pe adolescenți să facă trucuri spectaculoase. Astfel, obiectul ajunge să fie perceput ca un simbol de „cool”. Specialiștii avertizează că nu este vorba doar despre o joacă aparent inofensivă.
„Orice grup, și la adulți și la copii, se dezvoltă prin imitație. […] Ce poate atrage mai mult atenția la o jucărie decât o jucărie care poate fi transformată oricând sau care simbolizează o armă albă?”, a declarat psihologul Constantin Cornea pentru observatornews.ro.
Îngrijorarea crește în rândul părinților, mai ales din cauza ușurinței cu care o astfel de „jucărie” poate fi înlocuită cu un obiect real. „Trecerea se face foarte ușor și foarte simplu. […] Am avut, de-a lungul anilor, tot felul de copii care au pătruns cu diverse obiecte tăioase în incinta unității școlare”, a precizat Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților.

Care sunt datele privind intervențiile și măsurile din alte țări

Statistica arată clar dimensiunea problemei. Doar anul trecut, polițiștii din România au intervenit de aproape 2.000 de ori în unități de învățământ.
În peste 1.600 dintre cazuri a fost vorba despre conflicte fizice între elevi. Aceste cifre ridică semne serioase de întrebare legate de siguranța din școli și de influența unor astfel de obiecte.

În alte state, autoritățile au reacționat deja și au interzis comercializarea acestor imitații în magazine. Restricțiile se aplică și în spațiile publice sau chiar în apropierea unităților de învățământ, potrivit sursei menționate.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”