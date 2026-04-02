se răspândește rapid în școli, având în prim-plan cuțitul butterfly. Acesta este prezentat ca o simplă „jucărie” menită să dezvolte îndemânarea. În realitate, forma sa imită fidel un pumnal asociat frecvent cu lumea interlopă.

Fenomenul este alimentat puternic de influenceri pe rețelele sociale. Mai mult, expunerea constantă îl transformă într-un obiect dorit de tot mai mulți tineri. că nevoia de atenție și validare poate duce ușor de la varianta inofensivă la una reală.

Ce este briceagul fluture și cum ajunge în școli

Totul a ieșit la iveală după ce o mamă a descoperit un astfel de obiect în rucsacul copilului ei, întors dintr-o excursie. Așa a aflat că briceagul fluture a devenit noua „modă” în rândul elevilor. Deși este vândut ca o simplă jucărie, imită aproape perfect o armă albă. Acest tip de obiect este des întâlnit în jocuri video populare precum Counter-Strike sau Fortnite.

În multe cazuri, carcasa metalică ascunde un pieptene sau o lamă neascuțită, dar aspectul rămâne identic cu cel al unui cuțit real. Prețul este accesibil, între 10 și 50 de lei. În plus, se găsește ușor atât online, cât și în magazinele de jucării, ceea ce îl face simplu de obținut de către copii.

Ce spun specialiștii și părinții despre riscuri

Rețelele sociale sunt pline de clipuri care îi învață pe să facă trucuri spectaculoase. Astfel, obiectul ajunge să fie perceput ca un simbol de „cool”. Specialiștii avertizează că nu este vorba doar despre o joacă aparent inofensivă.

„Orice grup, și la adulți și la copii, se dezvoltă prin imitație. […] Ce poate atrage mai mult atenția la o jucărie decât o jucărie care poate fi transformată oricând sau care simbolizează o armă albă?”, a declarat psihologul Constantin Cornea pentru observatornews.ro.

Îngrijorarea crește în rândul părinților, mai ales din cauza ușurinței cu care o astfel de „jucărie” poate fi înlocuită cu un obiect real. „Trecerea se face foarte ușor și foarte simplu. […] Am avut, de-a lungul anilor, tot felul de copii care au pătruns cu diverse obiecte tăioase în incinta unității școlare”, a precizat Eugen Ilea, președintele .

Care sunt datele privind intervențiile și măsurile din alte țări

Statistica arată clar dimensiunea problemei. Doar anul trecut, polițiștii din România au intervenit de aproape 2.000 de ori în unități de învățământ.

În peste 1.600 dintre cazuri a fost vorba despre conflicte fizice între elevi. Aceste cifre ridică semne serioase de întrebare legate de siguranța din școli și de influența unor astfel de obiecte.