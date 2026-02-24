Un oraș din România se transformă în punctul central al gusturilor autentice, odată cu organizarea . Festivalul este primul eveniment dedicat slăninii și preparatelor tradiționale din porc.

Produsele nu sunt doar expuse, ci intră într-o competiție în care calitatea este atent evaluată. Gustul, textura și modul de preparare sunt criteriile care fac diferența între participanți. Peste 40 de producători din întreaga țară vin hotărâți să arate că slănina lor merită titlul de cea mai bună.

Unde și când are loc SlanăFest

La final de februarie, Târgu Mureș devine locul de întâlnire al iubitorilor de . Aici va avea loc SlanăFest, în perioada 27 februarie – 1 martie 2026. Evenimentul este organizat pe terasa restaurantului Alchimia Garden – Cocoșul de Aur, unde vizitatorii sunt așteptați la degustări, cu intrare liberă.

Peste 40 de producători locali vor expune preparate tradiţionale din porc: slănină, cârnaţi, salamuri, pastrame, afumături. La standuri, vizitatorii vor găsi, totodată, brânzeturi cu diferite ingrediente, miere, cozonac, vin, ţuică”, a transmis co-organizatorul şi arbitrul internaţional de gastronomie, chef Marius Pleşa, într-un comunicat de presă Agerpres.

El susține că scopul acestui eveniment este de a sprijini micii producători și de a le crea noi oportunități de promovare și vânzare.