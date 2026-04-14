Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc

Iulia Petcu
14 apr. 2026, 16:32
Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc
Lisabona, Portugalia. Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a ieșit pe primul loc
  2. Cum arată restul clasamentului
  3. Ce spun noile preferințe ale turiștilor

Lisabona a urcat pe primul loc într-un clasament internațional dedicat celor mai colorate orașe din lume. Studiul arată că turiștii aleg tot mai des destinații care impresionează rapid prin imagini spectaculoase și identitate vizuală clară.

De ce a ieșit pe primul loc

Capitala Portugaliei s-a remarcat prin amestecul de clădiri pastelate, faianțe decorative și tramvaiele galbene devenite simbol local. Toate aceste elemente creează un peisaj urban ușor de recunoscut și foarte atractiv pentru vizitatori.

Analiza a fost realizată de compania irlandeză JustCover, care a inclus 78 de destinații apreciate pentru aspectul lor vizual. Cercetătorii au studiat fotografii fără filtre și au identificat peste 2,6 milioane de culori în imaginile surprinse în Lisabona.

Cum arată restul clasamentului

Pe poziția secundă se află Kuala Lumpur, remarcat pentru contrastul dintre zgârie-nori moderni și temple tradiționale. Porto completează podiumul datorită caselor colorate de pe malul râului Douro, acoperișurilor teracotă și atmosferei istorice bine păstrate.

Ce spun noile preferințe ale turiștilor

În continuarea topului apar Cartagena și Rio de Janeiro, două orașe cunoscute pentru arhitectura intens colorată și peisajele spectaculoase. Clasamentul sugerează că impactul vizual cântărește tot mai mult când oamenii aleg vacanțele.

Europa rămâne bine reprezentată prin Lisabona, Porto, Dubrovnik și Barcelona, semn că orașele istorice încă atrag public numeros. În paralel, Havana, New Orleans și New York confirmă interesul pentru spațiile urbane energice și diverse, scrie stiripesurse.ro.

Toate rezultatele au fost stabilite după analiza unor imagini capturate ziua, procesate cu instrumente digitale specializate. Metoda a urmărit varietatea cromatică din fiecare loc și modul în care aceasta definește experiența turiștilor.

