Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună

Un oraș reușește să iasă din trendul scumpirilor și oferă cele mai mici chirii din România. Unde poți sta cu doar 100 de euro pe lună

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 14:33
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum diferă prețurile chiriilor între marile orașe și cele mici
  2. În ce oraș poți închiria o garsonieră cu doar 100 de euro
  3. De ce continuă să crească chiriile în marile orașe din țară

Un oraș reușește în noiembrie 2025 să ofere cele mai mici chirii din țară, în ciuda valului general de scumpiri. În ultimele luni, costurile tot mai mari au pus presiune serioasă pe bugetele familiilor din România.

Cumpărarea unei locuințe a devenit tot mai greu de realizat pentru cei care visau la propriul apartament. Tot mai mulți aleg varianta închirierii, deși nici aceasta nu mai este la fel de accesibilă ca în anii trecuți.

Cum diferă prețurile chiriilor între marile orașe și cele mici

Chiriile au crescut cu aproape 10% într-un an la nivel național, însă veniturile nu au ținut pasul cu aceste scumpiri. Bucureștiul conduce detașat la capitolul prețuri mari, cu garsoniere care ajung la 450–500 de euro pe lună.

Totuși, există și orașe unde chiriile rămân considerabil mai mici, iar prețurile variază mult în funcție de zonă și condiții. În timp ce marile centre universitare sau economice au înregistrat creșteri puternice, orașele mai mici continuă să ofere variante accesibile pentru cei care caută o locuință de închiriat.

În ce oraș poți închiria o garsonieră cu doar 100 de euro

Potrivit platformelor de specialitate, Reșița conduce detașat la capitolul chiriilor mici în noiembrie 2025. Aici, o garsonieră poate fi închiriată cu numai 100 de euro pe lună, adică aproximativ 500 de lei.

Vorbim despre un spațiu modest, cu condiții simple, dar suficient pentru cine caută o variantă extrem de accesibilă. Pe OLX, cea mai ieftină ofertă este situată pe strada Albăstrelelor și vine cu centrală proprie, o cameră principală, bucătărie și baie. Dotările nu impresionează, însă prețul greu de găsit în altă parte compensează diferența, potrivit cancan.ro.

De ce continuă să crească chiriile în marile orașe din țară

Chiriile au crescut cu aproape 10% la nivel național, iar marile orașe resimt cel mai puternic această tendință. În București, un apartament cu două camere a ajuns în august 2025 la 600 de euro, față de 550 de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

La Cluj-Napoca, prețurile au depășit 575 de euro după un avans de 5%, iar în Timișoara, Constanța și Iași proprietarii cer în medie cu 10% mai mult.

Specialiștii spun că această evoluție ține de creșterea generală a cheltuielilor, iar proprietarii tratează locuințele ca pe o sursă de venit pe care încearcă să o maximizeze.

