Un pensionar din Alba va avea un venit cu 2.295 de lei mai puțin după recalculare. Cu ce pensie rămâne

Cea mai în urma recalculărilor în Alba a fost de 4.756 de lei, iar cea mai substanţială scădere fiind de 2.295 de lei.

Aproape 40% dintre pensionarii din Alba primesc în plus la pensii

În Alba, aproape 40% dintre pensionari primesc în plus în urma recalculării între 25,01% şi 50%. „Cea mai mare creştere a pensiei este de 4.756 de lei. Este vorba despre o persoană care a avut foarte mulţi ani pentru care a primit puncte de stabilitate, probabil că şi veniturile au fost mai mari şi a fost o persoană care a beneficiat la data pensionării de calculul cuantumului de pensie prin împărţire la 35. Acum, pe noua lege, ca urmare a recalculării, în calculul cuantumului pensiei intră 25″, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul Instituţiei Prefectului Alba, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Alba, Cornelia Miclea.

Cornelia Miclea nu a putut transmite care era cuantumul pensiei primite până acum de persoana în cauză sau de pensia pe care o va primi începând cu 1 septembrie, potrivit

O persoană a avut o scădere în urma recalculării de 2.295 de lei, însă pensionarul respectiv va rămâne în continuare cu actuala pensie aflată în plată, de 8.000 de lei.

În Alba sunt 6.946 de dosare la care creşterea pensiei este de peste 50%, adică 8,11% dintre pensionari, 33.476 de dosare la care creşterea pensiei este între 25,01% şi 50%, respectiv 39,08% dintre beneficiari, şi 33.236 de dosare la care creşterea pensiei este de până la 25% inclusiv, reprezentând 38,80% din totalul pensionarilor. 12.001 de pensionari nu au o creştere a cuantumului pensiei, iar 12.763 persoane care rămân în plată cu o pensie minimă de 1.281 de lei.

5.068 de dosare vor fi reanalizate

În această săptămână au fost reținute 5.068 de decizii pentru a fi reanalizate, multe dintre ele fiind deja distribuite în urma reverificării celor în drept.

„Cele aproximativ 5.000 de decizii care au fost reţinute pentru a fi reanalizate în mare parte sunt deja verificate şi sunt distribuite din nou către beneficiari. Desigur, o parte dintre ele vor trebui chiar revizuite, pentru că nu putem să spunem că nu am identificat erori. Vor fi revizuite, drepturile le vor fi acordate beneficiarilor cu 1 septembrie, conform prevederilor legale. Au fost şi elemente de neconcordanţă, inclusiv în ceeea ce priveşte modalitatea de preluare a adreselor, deci nu au fost neapărat erori de calcul. Au fost mai multe categorii de erori pe care le-am identificat în aceste decizii, plus că procesul acesta de evaluare a început încă din 2021. Sunt dosare care, de la data de 2021 când a început evaluarea, nu au suferit modificări, modificări spun prin recalculări, prin adăugări de stagiu, adăugări cu adeverinţe, fapt pentru care, ele fiind introduse în sistem ca recalculate, am avut şi situaţia în care s-au distribuit câteva la persoane care sunt decedate şi le-am oprit de la distribuire”, a explicat Cornelia Miclea.