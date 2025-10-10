B1 Inregistrari!
Știri Locale » Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior

Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior

Elena Boruz
10 oct. 2025, 11:32
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
Sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Cine a anunțat poliția
  2. A fost întocmit dosar penal

Un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (mascați) al IPJ Teleorman a făcut-o lată! Bine băut, a aterizat la o locuință care nu era a lui și a încercat să intre în casă.

Acesta a spart geamul ușii cu capul, însă nu a scăpat nevătămat. Presa locală notează faptul că, în urma impactului, a leșinat și a fost nevoie de intervenția medicilor și transportarea sa la spital.

Cine a anunțat poliția

Numărul de urgență a fost apelat de nimeni altcineva decât proprietara locuinței. Femeia s-a speriat și a sunat la 112 pentru a semnala faptul că cineva necunoscut a provocat distrugeri și a creat scandal.

Astfel, la fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au constatat cine este bărbatul „buclucaș”. Bărbatul a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal

Incidentul s-a petrecut în data de 9 octombrie, în jurul orei 02:30, în municipiul Alexandria. Polițistul, aflat în timpul liber, s-a ales cu un dosar penal pentru violare de domiciliu și distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, informează impactnews24.ro.

