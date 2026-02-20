B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 09:52
Sursa Foto: Hepta/Abaca Press / Raphael Lafargue
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc preotului
  2. Preotul nu mai poate sluji deocamdată

Un preot de lângă Dej nu mai poate sluji, după ce instanța a emis un ordin de restricție împotriva sa. El trebuie să poarte mereu o brățară electronică. Se întâmplă după ce fosta amantă l-a acuzat că o hărțuiește și chiar a lovit-o.

Ce acuzații i se aduc preotului

Femeia, care a avut o relație extraconjugală cu preotul vreme de patru ani, a povestit că acesta a început să devină agresiv la începutul acestui an, când ea a decis să se despartă de el.

„Mă urmărește peste tot pe stradă, mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că îmi sunt numărate zilele, că sunt pomenită la morți. M-a lovit în fața facultății pentru că nu am vrut să-mi șterg contul de pe o rețea de socializare”, a povestit ea, în fața instanței.

Judecătoria Dej a emis un ordin de protecție. Astfel, preotul trebuie să poarte brățara electronică, să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de domiciliul femeii și nu are voie să ia legătura cu ea.

Ordinul e valabil șase luni sau până când e ridicat de instanță. Asta deoarece avocatul preotului a atacat deja ordinul, el respingând toate acuzațiile.

Preotul nu mai poate sluji deocamdată

Oamenii locului au reacționat cam bizar… „E un om și el”, a spus o femeie, potrivit Știrilor Pro TV.

Iar un bărbat a spus: „A făcut-o, a făcut-o, dar nu trebuia să fie agresiv. Că greșim, toată lumea greșim, că fiecare mai alunecăm”.

Cornel Coprean, purtătorul de cuvânt Mitropoliei Clujului, a declarat că preotul a fost oprit de la slujire pe durata anchetei și a fost canonisit la mănăstire.

