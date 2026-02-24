B1 Inregistrari!
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Ce amendă a primit

Traian Avarvarei
24 feb. 2026, 13:43
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Ce amendă a primit
Păstăvărie amenajată ilegal de un preot. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Cum și-a făcut preotul păstrăvăria
  2. Preotul a spus că nu știa că e ilegal ce face

Un preot din județul Dolj a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că și-a amenajat ilegal o păstrăvărie.

Cum și-a făcut preotul păstrăvăria

Preotul nu a obținut niciun aviz de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Jiu. El și-a făcut păstrăvăria după ce a schimbat cursul pârâului Gioroc și a construit chiar și un baraj.

Inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au aflat ce s-a întâmplat și au făcut cercetări.

Preotul a spus că nu știa că e ilegal ce face

Specialiștii au constatat că preotul nu avea avize, așa că l-au amendat cu 10.000 de lei și i-au cerut să readucă totul la forma inițială.

Preotul s-a scuzat spunându-le reporterilor Digi24 că nu a știut că are nevoie de avize pentru „a arunca doi pești” în păstrăvărie.

