Un preot din județul Dolj a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că și-a amenajat ilegal o păstrăvărie.

Cum și-a făcut preotul păstrăvăria

Preotul nu a obținut niciun aviz de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Jiu. El și-a făcut păstrăvăria după ce a schimbat cursul pârâului Gioroc și a construit chiar și un baraj.

Inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au aflat ce s-a întâmplat și au făcut cercetări.

Preotul a spus că nu știa că e ilegal ce face

Specialiștii au constatat că preotul nu avea avize, așa că l-au amendat cu 10.000 de lei și i-au cerut să readucă totul la forma inițială.

Preotul s-a scuzat spunându-le reporterilor că nu a știut că are nevoie de avize pentru „a arunca doi pești” în păstrăvărie.