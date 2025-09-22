B1 Inregistrari!
Eveniment » „Un proiect unic". Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!" (FOTO)

„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)

B1.ro
22 sept. 2025, 15:54
„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Construcții Erbașu a anunțat că și-a deschis porțile teatrul independent Grivița 53. „Ne face să fim mândri că am contribuit la nașterea unui loc care va găzdui povești și emoții pentru generații întregi”, a transmis compania.

A fost inaugurată clădirea teatrului Grivița 53

„Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile! Grivita 53 a prins viață, un proiect unic ce arată cât de puternică poate fi o comunitate unită de același vis.

Ne bucurăm că am putut fi parte din această poveste frumoasă și că, în momentul în care construcția avea nevoie de un impuls, am fost acolo pentru a oferi sprijinul nostru. Poate nu a fost mult, dar a fost la timpul potrivit și asta ne face să fim mândri că am contribuit la nașterea unui loc care va găzdui povești și emoții pentru generații întregi.

Felicitări lui Chris Simion-Mercurian, lui Tiberiu Mercurian, tuturor celor care au suținut acest proiect și întregii echipe Grivita 53 pentru determinarea, curajul și pasiunea cu care au făcut imposibilul, posibil!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Teatrul Grivița 53 este primul teatru construit de la zero de comunitatea de actori din România, prin implicare civică, donații și un grant SEE.

Ideea i-a venit regizoarei Chris Simion Mercurian. 14.000 de donatori au contribuit la construirea teatrului, la care s-au adăugat sponsori și fonduri norvegiene.

Lansarea clădirii a fost prima etapă, următoarea fiind dotarea tehnică a teatrului și realizarea de parteneriate pentru producțiile primei stagiuni.

La jumătatea lunii noiembrie, la Teatrul Grivița 53 se vor juca primele spectacole.

