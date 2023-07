Un pui de urs a fost surprins în timp ce înota în ocean, lângă o plajă din Florida. „Oamenii au fost mai mult șocați decât speriați”

Un pui de urs a fost surprins în timp ce făcea baie în ocean, lângă Animalul nu a fost agresiv și nu a încercat să atace pe nimeni. El a făcut baie, apoi a dispărut.

Nimeni nu a văzut de unde a venit. , încât toată lumea a crezut că este un câine. Când a ajuns la țărm a șocat toți turiștii. Un pui de urs a ieșit din ocean ca și când totul ar fi fost perfect normal, conform observatornews.

Unii oameni au fost speriați și au plecat, iar alții s-au apropiat, fiind șocați că un urs înoată în ocean. Din fericire, nu a existat nicio scenă de panică. „Nimeni nu se aștepta să vadă un urs în Golful Mexic. Cred că majoritatea oamenilor au fost mai mult șocați, decât speriați”, a spus un martor.

Un videoclip cu ursul în apă a devenit repede viral și a adunat peste 3,6 milioane de vizualizări. Chris Barron a fost cel a postat videoclipul și a spus că și el a confundat prima oară ursul cu un câine. „Odată ce a ieșit a fugit spre dunele de nisip și a dispărut”, adaugă martorul.

A bear just swam from way out in the ocean to shore in Destin. Insane.

— Cdawg (@cbcpa79)