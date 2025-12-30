B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un român a arătat cât câștigă ca asistent medical în Germania. Surpriza uriașă din fluturașul de salariu (VIDEO)

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 18:18
  1. De ce a stârnit un român stabilit în Germania un val de reacții pe TikTok
  2. Crește salariul minim în Germania. Cât vor câștiga, de fapt, angajații

Un român care locuiește în Germania a atras atenția pe TikTok după ce a publicat un clip devenit rapid viral. În filmare, acesta le arată urmăritorilor fluturașul de salariu pentru postul său de asistent medical.

Salariul brut ajunge la 8.577 de euro, o sumă impresionantă pentru mulți. După taxe și impozite, în mână rămâne cu nu mai puțin de 5.629 de euro net. Postarea a deschis rapid discuții aprinse despre câștigurile din sistemul medical german și diferențele față de alte țări.

De ce a stârnit un român stabilit în Germania un val de reacții pe TikTok

Reacțiile nu au întârziat să apară după ce s-a observat diferența de aproape 3.000 de euro reținută de statul german. Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de opinii, mulți internauți remarcând nivelul ridicat al taxelor.

Unii au criticat sistemul fiscal și sumele mari reținute din salariu. Alții au atras atenția asupra faptului că, în ciuda deducerilor consistente, venitul rămâne impresionant și peste media din țară. De asemenea, mulți au punctat bonusurile generoase, obținute datorită numeroaselor ore suplimentare.

Nu doar suma în sine a atras atenția, ci și discuțiile pe care le-a declanșat. Clipul a pornit dezbateri aprinse despre sistemul fiscal din Germania și despre cât de mult influențează taxele venitul final. Totodată, mulți au vorbit despre costurile ridicate ale vieții, care schimbă percepția asupra acestor câștiguri.

Crește salariul minim în Germania. Cât vor câștiga, de fapt, angajații

Germania se pregătește pentru o schimbare importantă pe piața muncii, odată cu planurile de majorare a salariului minim pe economie. Guvernul federal a decis o creștere etapizată, urmând ca, din 1 ianuarie 2026, valoarea să ajungă la 13,90 euro brut pe oră.

De la începutul anului 2027 va urma o nouă ajustare, până la 14,60 euro brut pe oră, față de nivelul actual de 12,82 euro.

Autoritățile estimează că peste șase milioane de angajați vor resimți direct această măsură, în special cei plătiți în prezent sub pragul de 13,90 euro. Decizia a fost luată pe baza recomandărilor Comisiei pentru Salariul Minim, chiar dacă patronatele s-au opus creșterii, notează observatornews.ro.

