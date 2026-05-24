B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg

Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg

Ana Beatrice
24 mai 2026, 23:49
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Românul care a dat lovitura în Germania cu înghețata din bere
  2. Desertul cu 3% alcool care a devenit atracția orașului Lüdenscheid
  3. Afacerea inedită prin care românul a cucerit și iubitorii de animale

Puțini români reușesc să transforme o idee ieșită din tipare într-un adevărat fenomen. Un craiovean stabilit în Germania a reușit exact asta, după ce a lansat într-o gelaterie din Lüdenscheid un sortiment care a surprins pe toată lumea: înghețata cu gust de bere. Produsul inedit a atras imediat atenția, a stârnit numeroase reacții și a transformat afacerea sa într-una dintre cele mai discutate din zonă.

Românul care a dat lovitura în Germania cu înghețata din bere

Stabilit de aproape zece ani în Germania, craioveanul și-a construit pas cu pas propria gelaterie artizanală în Lüdenscheid. La început, a mers pe rețete clasice, apreciate rapid de clienții locali.

Ideea care avea să îi schimbe complet afacerea a apărut în momentul în care administrația orașului a vrut să marcheze Ziua Tatălui, sărbătorită în Germania de Înălțare. Autoritățile își doreau un produs special, realizat din bere locală. Echipa de marketing a căutat mai multe gelaterii dispuse să accepte provocarea, însă toate au refuzat. Românul a fost singurul care a avut curajul să spună „da”.

„Cei de la marketingul orașului s-au dus la toate gelateriile să întrebe care ar putea să facă și nimeni nu a acceptat. Eu, fiind o persoană mai îndrăzneață, cu anumite studii în domeniu, am acceptat cu mare drag și am făcut această înghețată din bere”, a povestit acesta, notează Playtech.

Desertul cu 3% alcool care a devenit atracția orașului Lüdenscheid

Ceea ce la început părea doar un experiment curajos s-a transformat rapid într-un adevărat fenomen local. Înghețata creată de român a devenit rapid unul dintre cele mai așteptate produse din Lüdenscheid. Clienții sunt curioși în fiecare an să descopere combinația neobișnuită dintre gustul berii și textura răcoritoare a desertului. Produsul conține aproximativ 3% alcool și este destinat exclusiv adulților, însă tocmai aroma diferită l-a făcut atât de popular.

Românul spune că cea mai mare provocare nu a fost ideea în sine. Dificultatea a apărut în momentul în care a trebuit să găsească o formulă care să păstreze echilibrul perfect între consistență și savoare. „Luăm berea și o ținem la macerat cu celelalte ingrediente”, a explicat el.

Desertul este preparat exclusiv din ingrediente naturale și are o compoziție vegană. În rețetă nu se folosește deloc lapte. Berea înlocuiește apa, lucru care face produsul și mai neobișnuit pentru o gelaterie clasică.

Afacerea inedită prin care românul a cucerit și iubitorii de animale

Înghețata cu bere nu este singura invenție care l-a făcut cunoscut pe român. În gelateria sa din Lüdenscheid, acesta produce și înghețată special creată pentru câini, un produs devenit rapid foarte căutat de proprietarii de animale de companie.

Printre cele mai populare sortimente pentru patrupezi se numără cele cu ananas și morcov cu iaurt. Rețetele sunt adaptate special pentru sistemul digestiv al câinilor.

Antreprenorul spune că ingredientele sunt atent alese pentru a evita problemele de sănătate. „Nu conţine lapte, zahăr alb… Nu le permite organismul să digere şi o să aibă probleme”, a mai precizat acesta.

Tags:
Citește și...
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Eveniment
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Eveniment
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Eveniment
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Eveniment
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
Eveniment
Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
23 mai, Ziua Europeană Împotriva Obezității. Avertismentul medicilor despre efectele grave ale excesului de greutate asupra sănătății
Eveniment
23 mai, Ziua Europeană Împotriva Obezității. Avertismentul medicilor despre efectele grave ale excesului de greutate asupra sănătății
A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
Eveniment
A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Externe
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
Eveniment
(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
Eveniment
Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
Ultima oră
23:08 - Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
22:42 - Lovitură la vârful puterii din Ungaria! Peter Magyar își taie salariul și anunță reduceri dure pentru politicieni: „Trebuie să dăm un exemplu”
22:04 - Ioana Ginghină îi critică pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu după live-urile de pe TikTok: „Actorii nu cerșesc” (VIDEO)
21:34 - Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
21:04 - Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
20:30 - Ilie Bolojan pune presiune pe autoritățile locale. Situația celor 5.300 de proiecte PNRR trebuie raportată urgent până marți
20:02 - Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
19:25 - Lia Bugnar, reacție după ce regizorul Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes cu „Fjord”: „Dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”
18:49 - Tánczos Barna, atac dur la adresa AUR: „Are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească”
18:28 - Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul