Eveniment » Noi detalii în cazul furtului tezaurului dacic. Un român este suspectat că ar fi pregătit terenul pentru jaful de la Muzeul Drets

Noi detalii în cazul furtului tezaurului dacic. Un român este suspectat că ar fi pregătit terenul pentru jaful de la Muzeul Drets

15 oct. 2025, 11:10
Sursa foto: captura video B1TV
Cuprins
  1. Cum și-a justificat bărbatul român prezența la Muzeul Drents
  2. Cum a decurs „vizita” a bărbatului român la Muzeul Drents
  3. Cât valorau piesele de tezaur furate

Cu cinci zile înainte de furtul tezaurului dacic, un român s-a furișat în Muzeul Drents, unde a avut loc jaful. Potrivit datelor din dosarul penal, suspectul, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.

Cum și-a justificat bărbatul român prezența la Muzeul Drents

Nu este clar dacă Andrei B., în vârstă de 38 de ani, are vreo legătură cu furtul Coifului de la Coțofenești și aș brățărilor de aur. Însă, parchetul l-a desemnat încă din luna ianuarie ca suspect în jaful de la Muzeul Drents. Conform informațiilor din dosarul penal: „echipa de anchetă a suspectat că bărbatul ar fi putut efectua o investigație preliminară înainte de spargerea propriu-zisă”.

Andrei B. a fost interogat pe 28 ianuarie, inițial ca martor. Acesta a susținut că nu știa că a intrat într-un muzeu, ci a crezut că se află într-o reprezentanță auto Dacia.

Informațiile poliției internaționale au arătat că românul făcea vizite regulate proprietarului a două restaurante italiene din sudul Germaniei. Acesta din urmă ar fi suspectat că coordonează o echipă de hoți specializată pe furturi de obiecte de artă, la comandă.

Cum a decurs „vizita” a bărbatului român la Muzeul Drents

Cu cinci zile înainte de jaf, în dimineața de 20 ianuriae, Andrei B. intră în muzeul din Assen. Fără a cumpăra bilet și cu o geantă de sport pe umăr, se îndreaptă spre aripa expozițională unde se desfășura expoziția „Dacia, Imperiul Argintului și Aurului”. După ce a privit aparent calm diverse obiecte, agenții de pază l-au escortat afară din muzeu, potrivit RTL.

Andrei B. nu ar fi la prima lui infracțiune. Pe 31 august 2024, după ce expoziția „Dacia, Imperiul Argintului și Aurului” fusese deschisă de ceva vreme, a fost prins furând un aparat de tuns părul din nas dintr-un magazin din Assen. A fost condamnat la patru săptămâni de închisoare pentru furt.

Cât valorau piesele de tezaur furate

Joi are loc prima audiere în procesul penal privind furtul obicetelor de tezaur furate. Cei trei suspecți principali sunt Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) și Jan B. (21). Potrivit Serviciului Public de Procuratură, aceștia se face responsabili de furtul jaful violent de la Muzeul Drents, pentru care au folosit explozibili și baroase.

Pe lângă mai multe brățări de aur, hoții au furat și așa-numitul Coif de la Cotofenești. Cască este datată încă de pe vremea dacilor, din  anul 500 î.Hr. Casca și bijuteriile fuseseră împrumutate de Muzeul Național de Istorie din București și asigurate pentru aproape 6 milioane de euro. Acești bani au fost restituiți ulterior statului român.

