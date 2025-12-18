B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi

B1.ro
18 dec. 2025, 23:23
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns un român cu probleme mintale într-un șanț, în Italia
  2. Cine l-a salvat, în cele din urmă, pe român

Intervenție contra cronometru în Italia. Un român cu probleme mintale a fost la un pas de tragedie după ce a ajuns într-un șanț de scurgere, plin de apă înghețată și noroi.

Cum a ajuns un român cu probleme mintale într-un șanț, în Italia

Au fost momente de groază în Italia, în Monte San Biagio, de-a lungul Via Appia. Martorii povestesc cum un român, în vârstă de 34 de ani, a deschis portiera mașinii și a sărit în gol, spre o linie de cale ferată. A aterizat însă, într-un șanț de scurgere plin de noroi și apă înghețată. În mașina din care a coborât mai erau și alte persoane, membrii ai familiei sale.

Cei prezenți, care au sunat de urgență la 112 pentru a cere ajutorul, spun că individul părea să aibă halucinații. Situația a fost una contra cronometru căci era evident că bărbatul nu reușea să înoate și se ținea cu greu la suprafață, potrivit latinaoggi.

Martorii priveau stupefiați și neputincioși scena care se derula chiar în fața ochilor lor. Carabinierii de la stația Monte San Biagio au intervenit prompt, însă în momentul în care au ajuns la locul incidentului, situația era deja critică.

Cine l-a salvat, în cele din urmă, pe român

Unul dintre ofițerii sosiți la intervenție nu a ezitat. A sărit în canal, în ciuda noroiului și a apei înghețate. Cu mare dificultate, a reușit să ajungă la bărbat și să-l tragă în siguranță. O intervenție rapidă, riscantă și decisivă. Doar câteva minute au făcut ca o tragedie să fie evitată.

La scurt timp după salvare, a sosit și personalul medical de urgență. Bărbatul a fost stabilizat pe loc și transportat la spitalul din Formia pentru tratament. Din fericire, starea sa nu este gravă.

Incidentul readuce în atenție o problemă sensibilă și tot mai frecventă din zona Latina și din sudul Pontinei: urgențele provocare de probleme de sănătate mintală. În astfel de situații, autoritățile sosite la intervenții sunt nevoie să ia decizii extrem de rapide, care implică expunerea la un risc.

