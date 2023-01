Un român, disperat după ce a primit o factură uriașă la gaz: „Mi s-a spus că dispozitivul pe care îl am în grădină și care ar trebui să trimită datele contorului nu a mai funcționat”

Un român de 47 de ani a avut un șoc când a primit factura la gaze. Acesta are de plată la aproape 7.000 de euro, echivalentul a 1.510 metri cubi de gaz consumați în doar 47 de zile.

Românul a aflat despre suma enormă când a sesizat că a fost debranșat de la alimentarea cu gaze.

După mai multe apeluri la firma furnizoare românul a aflat cu stupoare că motivul este o factură de 6.914,35 euro, echivalentul a 1.510 metri cubi de gaz consumați în doar 47 de zile.

Șocul a fost imens, mai ales că românul plătea de obicei în jur de 200 de euro lunar pentru consumul de gaze.

„La început mi-au spus că au oprit gazul pentru că era o factură neplătită de 123 de euro. O factură care nu ajunsese niciodată la mine. Am plătit imediat și am trimis chitanța. În acel moment, mi-au spus că există o a doua factură neplătită, scadentă, în valoare de 175 de euro.

Nici aceea nu a mai ajuns. După a doua plată am crezut că am rezolvat problema, în schimb abia urmează drama. Persoana de contact mi-a spus că există o maxi-factură de aproape 7000 de euro, scadentă pe 20 ianuarie. Și că până nu se plătește, nu vor reatașa gazul”, a povestit românul citat de .

„Mi s-a spus că dispozitivul pe care îl am în grădină și care ar trebui să trimită datele contorului nu a mai funcționat pentru o perioadă. Iar când ar fi început să funcționeze din nou, ar fi oferit suma nebună de 7.000 de euro, o ajustare.

De asemenea, mi-au propus să plătesc în rate, dar eu nu vreau să plătesc. Aparatul este conectat la contorul vecinului și acesta nu a avut probleme. Și apoi, chiar dacă ar fi adevărat, m-ar pune să plătesc pentru consumul de acum câțiva ani cu costurile de astăzi. Dar este greșeala lor, trebuie să plătească pentru ea. Mi-au spus chiar că în ultimul an am primit facturi de zero euro, dar nu este adevărat”, a mai spus românul care a solicitat ajutor prin intermediul presei locale.