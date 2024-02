Un român s-a întors în țară, după 10 ani, hotărât să facă afaceri cu soare: ”Unii se chinuie să plece, noi ne chinuim să ne întoarcem”

Un român din Iași s-a întors în țară, după 10 ani petrecuți în străinătate, și vrea să își deschidă o afacere cu care speră să dea lovitura. Și-a căutat stabilitatea financiară prin Germania, și Austria, apoi și-a dat seama că cel mai bine ar fi să se întoarcă în țara natală.

După un deceniu petrecut în străinătate, Eusebiu s-a întors în România în 2022

Eusebiu este încrezător că a identificat o oportunitate de afacere care îi va aduce un venit considerabil. El crede că instalarea reprezintă o afacere de viitor în România, așa că a înființat o firmă dedicată acestui domeniu.

”Am plecat un pic “pe” Italia, dar a fost catastrofă cu munca pe acolo. Nu am găsit de lucru, nu ştiu, pur şi simplu am făcut toate meseriile pământului, numai de electricitate nu m-am ocupat.

DJ de radio am fost, la Asociaţia Română Flacăra din Torino am fost director de comunicare, am fost de toate, doar ca electrician nu am găsit de lucru.

În 2006, mi-am luat o maşină din Germania şi aşa am cunoscut un tip care avea firmă de instalaţii electrice, dar n-avea decât doi angajaţi pe atunci”, .

Bărbatul este profund convins că afacerea cu montajul de panouri fotovoltaice va fi cheia succesului său.

Scopul său principal este să adune resursele financiare necesare pentru a oferi stabilitate familiei și pentru a-i aduce pe toți membrii săi acasă din străinătate. “Unii se chinuie să plece, noi ne chinuim să ne întoarcem”, spune el.