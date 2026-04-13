Un tânăr de 24 de ani a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe DN13, în județul Brașov, într-un caz grav în care în autoturism se aflau mai mulți minori. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,97 mg/l pur în aerul expirat, nivel care depășește limita infracțională.

Oprit în trafic în urma unui control de rutină

Incidentul a avut loc duminică seară, în afara localității Măieruș, unde un echipaj de poliție rutieră a oprit autoturismul în cadrul unui control de rutină. În momentul verificării, polițiștii au observat că șoferul prezenta semne clare de consum de alcool, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, scrie Adevărul.

Rezultatul a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care se încadrează la infracțiune, conform legislației rutiere în vigoare. Tânărul era la volan deși obținuse permisul de conducere cu doar câteva luni înainte.

Copii în autoturism în momentul opririi

Situația a fost cu atât mai gravă cu cât în autoturism se aflau mai mulți pasageri, inclusiv minori. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Județeană Brașov, în mașină se aflau partenera șoferului, două fetițe în vârstă de 1 și 3 ani, precum și un adolescent de 15 ani, toți membri ai aceleiași familii.

Reprezentanții poliției au precizat că intervenția rapidă a echipajului a prevenit o posibilă tragedie, având în vedere riscul major pe care îl reprezenta conducerea sub influența alcoolului, mai ales în condițiile în care vehiculul transporta și copii mici.

Declarația șoferului și consecințele legale

În fața polițiștilor, tânărul a recunoscut consumul de alcool, declarând: „Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”. Declarația acestuia a fost consemnată în cadrul procedurilor legale.

Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Autoritățile urmează să stabilească și măsurile legale care se impun în acest caz.