Acasa » Eveniment » Tramvaiul 5 din Capitală își reia circulația. Probele, blocate de un șofer care a plecat să-și ia mici

Tramvaiul 5 din Capitală își reia circulația. Probele, blocate de un șofer care a plecat să-și ia mici

28 nov. 2025, 17:14
Tramvaiul 5 din Capitală își reia circulația. Probele, blocate de un șofer care a plecat să-și ia mici
Sursa Foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a justificat șoferul care a blocat probele pentru tramvaiul 5
  2. Cât a costat proiectul la linia de tramvai

După doi ani de la ultima cursă, tramvaiul 5 își va realua circulația săptămâna viitoare. Probele de funcționare, care au avut loc în cursul zilei de vineri, au arătat că nu există probleme la infrastructura modernizată. Însă, lipsa problemelor tehnice nu înseamnă lipsa totală a problemelor. Un șofer care își parcase mașina pe linia de tramvai a dus la blocarea probelor preț de câteva minute.

Cum s-a justificat șoferul care a blocat probele pentru tramvaiul 5

Tramvaiul a pornit de la intersecția șoselei Ștefan cel Mare cu bulevardul Barbu Văcărescu, urmând ca capătul de linie să fie la Aeroportul Băneasa – Traian Vuia. Însă, cei prezenți la probe au întâmpinat o surpriză neplăcută odată ajunși pe strada Grațioasă. O mașină parcată jumătate pe trotuar, jumătatea pe linia de tramvai, bloca circulația garniturii. Norocul a fost că șoferul, conștient că ar putea încurca, și-a lăsat numărul de telefon în parbriz. Însă, polițistul prezent la fața locului a înțeles urgența pe care o avea bărbatul: se dusese să cumpere mici. În doar câteva minute de la apel, șoferul era înapoi lângă mașină, însă fără mici.

„De unde era să știu, dom’le, că se fac probe la linia de tramvai? Mă scuzați, dar tramvaiul nu a mai circulat de mult pe aici”, s-a justificat șoferul, care a scăpat fără amendă pentru parcare neregulamentară. După acest mic incident neplăcut, tramvaiul a putut întoarce și a făcut traseul în sens invers.

Cât a costat proiectul la linia de tramvai

În timpul probelor, pe traseu, tramvaiul nu a întâmpinat probleme și s-a deplasat fără vibrații majore până la destinație.

Primăria Capitalei mai are de achitat constructorului pentru lucrare 40 de milioane de lei din totalul de 140 de milioane. Lucrările au fost demarate la începutul anului trecut, în luna februarie, și a presupus reabilitarea „sistemului rutier pe arterele str. Barbu Văcărescu și str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu, de la Șos. Ștefan cel Mare la Podul Băneasa”, cu o lungime a traseului de 4,25 km cale dublă linie curentă, potrivit Club Feroviar.

„Această linie va reconfigura fluxurile de călători în zonă”, a declarat purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu. El nu a putut preciza ce tip de tramvaie va circula pe linia proaspăt modernizată și a spus doar că „după această probă se va lua decizia corectă pentru un traseu în siguranță”.

