Un student din Sibiu și-a deschis propria afacere din fonduri europene. A creat o sală de jocuri VR și podea interactivă (FOTO)

Un , de 23 de ani, și-a deschis, în toamna anului 2023, propria afacere numită Light It Up.

Sală de jocuri VR și podea interactivă

Tânărul a accesat fondurile europene și a deschis o sală de jocuri de societate interactive. Locul este împărțit în două încăperi, una cu jocuri VR și cealaltă cu o podea interactivă, conform

Ștefan este din Brașov, a studiat doi ani informatica la București și în al treilea a hotărât să unde să își deschidă afacerea.

„Am studiat informatica la București și m-am mutat la informatică aici, la Sibiu, în anul trei de facultate, iar acum sunt student la master. O condiție a acestui program de finanțare pe care l-am accesat era ca proiectul să fie într-o zonă mai puțin dezvoltată din România, în afara Bucureștiului. Am ales Sibiul pentru că mai aveam aici prieteni, dar și rude.

Totul a început în cadrul facultății, atunci când am găsit pe un canal de socializare un link către un curs de antreprenoriat, la sfârșitul căruia era și concursul de dosare și proiecte. S-a aliniat cu ideea mea pentru că am căutat la un moment dat pe internet un loc unde să merg să mă joc și când am văzut că nu găseam, mi-am dorit să-l implementez eu. M-a ajutat finanțarea foarte mult și am prins astfel și mai mult curaj”, a spus tânărul despre începuturile afacerii sale.

Ce sumă a atras prin fonduri europene

Tânărul a atras o sumă de 60.000 de euro prin fonduri europene, bani din care și-a cumpărat aparatura, dar și chiria spațiului.

„Este un concept din America, pe mine m-a atras cel mai mult ideea aceasta cu o podea interactivă, cu pătrate luminoase pe care poți să calci după anumite reguli. Este practic un touchscreen imens în care interacționezi cu picioarele și asta te pune și în mișcare. Lumea obosește, după 20 de minute deja oamenii au nevoie de o pauză, este mult mai solicitant decât ai crede la început”, a mai povestit tânărul.

Acesta mai spune că a fost destul de greu la început, pentru că a trebuit să învețe să gestioneze singur afacere, având în vedere să este singurul care o administrează. Pe viitor, intenționează să mute sediul la ieșirea din oraș.