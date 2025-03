Un student la Medicină este suspectat că a organizat atentate în România. Promova mișcări teroriste

la Medicină, cu origini turco-marocane, este considerat un risc la adresa securității României.

Acuzațiile care i se aduc

Tânărul de 22 de ani, care are mamă turcoaică și tată marocan, dar are cetățenie germană, a venit în România în toamna anului trecut, sub pretextul că va studia medicina la o universitate privată din București, dar a intrat , conform

SRI a obținut informații potrivit cărora tânărul ar fi o amenințare reală la adresa securității naționale. Procurorii Parchetului Curții de Apel București, cer instanței să-l declare indezirabil pentru o perioadă mai lungă de timp, între 10 și 15 ani. În plus, studentul se află într-o fază de autoradicalizare, ar promova mișcări teroriste ca Hamas și Stat Islamic și că ar fi încercat să racoleze adepți din România.

Se va putea declara indezirabil

În plus, i se reproșează că ar participa la un plan de organizare de atentate teroriste în România sau pe teritoriul altui stat european, astfel că trebuie considerat indezirabil.

Tânărul nu a dat nicio declarație la Curtea de Apel București, dar avocatul lui spune că așteaptă să vadă totate documentele secrete din dosar.

Judecătorii vor stabili poate chiar joi dacă îl va declara indezirabil pe studentul german.