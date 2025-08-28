Un tânăr de 19 ani a furat o mașină și a făcut accident. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, a făcut , după ce a pierdut controlul mașinii pe care a furat-o. Incidentul a avut loc în localitatea Gilău, județul Cluj, miercuri dimineață, în jurul orei 05:00.

Din cauza vitezei cu care se deplasa, deloc corespunzătoare pentru condițiile de drum, băiatul a intrat în coliziune cu un vehicul parcat pe partea dreaptă a sensului de mers. Pentru că impactul a fost unul puternic, autoturismul a ajuns pe contrasens și s-a izbit de rigola de pe marginea drumului.

Ce au descoperit oamenii legii

Conform informațiilor, autoritățile au efectuat cercetări, după ce au fost sesizați, cu privire la evenimentul rutier, produs pe DN1. În urma cercetărilor, oamenii legii au aflat că băiatul nu deține pentru nicio categorie de vehicule.

Inițial, tânărul a fugit de la locul accidentului, însă, ajuns acasă, a realizat că se simte rău, în urma impactului. În jurul orei 09:00, acesta a alertat echipajele medicale, care l-au transportata la Unitatea de Primiri Urgențe.

Ce au declarat anchetatorii

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, ulterior urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

„Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, care ar fi sustras autoturismul de pe strada Câmpului din localitatea Gilău, ar fi condus vehiculul pe DN1, unde, pe fondul vitezei neadaptate ar fi pierdut controlul direcției de mers. Autoturismul a intrat în coliziune cu un vehicul parcat pe partea dreaptă a sensului de mers. În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat pe celălalt sens de circulație, în rigola de pe marginea drumului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, însă polițiștii au descoperit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie”, au transmis anchetatorii, conform