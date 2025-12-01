În timp ce mulți români se gândesc să plece în străinătate pentru a câștiga mai bine, un tânăr din București demonstrează că succesul poate fi construit și acasă. Cu determinare, pricepere și o meserie tradițională, Octavian reușește să câștige până la 6.000 de lunar. Iată despre ce este vorba!

Despre Octavian

Octavian este sudor, o profesie veche și tot mai căutată în România. Nu are studii universitare și nici investiții mari în spate, însă are ceva ce nu se poate cumpăra: voință și pasiune. El spune că tot ce știe a învățat la școala profesională și de la tatăl său, care i-a transmis dragostea pentru lucrul cu fierul, conform Click.

„Am făcut școală de sudori, am profesat și profesez ca sudor și de la tata am moștenit plăcerea de a confecționa tot felul de lucrări din fier”, a povestit tânărul, citat de Știri Diaspora.

Primul său atelier l-a înființat cu resurse minime: „N-am avut nimic, n-am avut decât un flex și un aparat de sudură vechi cu care făcea tata tot felul de lucruri”, a explicat el.

Tatăl a fost cel care l-a încurajat constant: „Tata m-a ajutat. Poate nu cu multe, dar în primul rând cu ideea și cu voința de a face ceva pentru mine”, a spus Octavian.

Cum a pornit

Cea mai grea parte a începutului a fost găsirea clienților, recunoaște tânărul. Totuși, odată ce primele lucrări au început să circule, comenzile au venit natural.

Astăzi, Octavian lucrează cu arhitecți, firme de mobilier și persoane fizice: „Arhitecți, firme care confecționează mobilier, persoane fizice care vor de la garduri până la scaune, mese, foișoare, garaje, carporturi”, a povestit el.

Uneori, clienții vin cu imagini de pe platforme precum Pinterest, iar el le transformă în realitate.

„Un client a venit cu o poză de pe Pinterest și împreună cu el am hotărât dacă mai schimbăm ceva, modificăm ceva”, a mai spus tânărul.

Cât câștigă

Octavian este plătit pe proiect. Unele lucrări valorează 100 de lei, altele ajung la mii. Lunar, poate atinge venituri impresionante: „De la 100 de lei până la 30.000 de lei, în funcție de lucrare”, a explicat el.

Cu o afacere deja stabilă și considerată un succes, Octavian nu vrea să se oprească aici. Planul următor este deschiderea unui showroom dedicat mobilierului industrial, un segment aflat în plină creștere în România.