Un bărbat care s-a născut fără mari de la susține că poate îndeplini orice sarcină în ciuda acestui fapt. Tânărul susține că nu ar schimba nimic la mâinile sale și împărtășește, în mediul online, tot ce poate face cu cele opt degete, fără probleme.

„Degetele mari sunt opționale”

Tânărul are o pagină de TikTok unde postează videoclipuri în care arată oamenilor tot ce poate face cu opt degete. El spune că nu ar schimba nimic la el. Postările sale au devenit virale, iar bărbatul și-a strâns susținători din toată lumea.

„Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”, a declarat Qiao Aalbers, în vârstă de 26 de ani, pentru Jam Press despre aparenta sa dizabilitate devenită superputere.

În glumă, Aalbers spune că poate face totul mai puțin autostopul. El își îmbrățișează situația și vede partea bună a lucrurilor.

grieving with no thumbs 😪

Cine este Aalbers

Născut inițial în China, Aalbers a fost adoptat la patru luni și dus în Olanda. El mărturisește că lipsa degetelor mari, la început, a fost o sursă de neîncredere și disconfort, conform The New York Post.

Cu timpul, el a învățat să se iubească așa cum este. După câțiva ani petrecuți călătorind prin Europa, bărbatul poate spune că și-a recăpătat încrederea. Ba chiar, acesta face glume despre situația lui și aduce zâmbetul pe buze internauților.

Ce poți face cu 8 degete

Aalbers și-a transformat slăbiciunea în sursă de încredere. Într-unul dintre video-urile sale, bărbatul glumește și spune că degetele lui sunt atât de „frumoase” încât „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru el”.

Fără să găsească alternative pentru degetele lui lipsă, bărbatul arată pe TikTok tot ce poate face fără el. Mii de urmăritori îl apreciază și lasă comentarii.

Bărbatul face „cascadorii” pe internet și arată cum poate să învârtă o vază în mâini sau cum deschide o sticlă de apă cu degetele din mijloc.

Mai mult, Aalbers arată ce poate face în plus față de cei cu 10 degete. Într-un alt video, el se filmează cum reușește să-și strecoare întreaga mână într-o cutie Pringles.

El le spune oamenilor că „nu trebuie să le pară rău” pentru el, deoarece poate „scăpa de cătușe” și poate primi o „reducere de 20% la manichiură”.

Chewing in the right rhythm

Aalbers n-ar schimba nimic

Așa cum există avantaje, sunt și dezavantaje, recunoaște bărbatul. Unele activități, precum desfăcutul unei panglici poate fi frustrant, arată Aalbers într-un video.

De asemenea, întălnirea cu oameni noi poate provoca anxietate căci nu se știe cum vor reacționa aceștia când vor vedea cele opt degete, în loc de zece.

În ciuda acestora, bărbatul susține că nu ar schimba nimic la el. Mai mult, el mărturisește că dacă i s-ar dărui zece degete, nu ar accepta. Ar prefera să rămână cu ce are acum căci cu asta s-a obișnuit.

„Dacă m-aș trezi mâine cu degetele mari, nu le păstrez”, a declarat influencerul. El a comparat această situație cu „a învăța să meargă din nou”.

„Am petrecut 26 de ani obișnuindu-mă să trăiesc fără degete mari, nu îi voi petrece pe următorii 26 obișnuindu-mă să trăiesc cu degetele mari”, a adăugat bărbatul.

Cum reacționează internauții

În ciuda dizabilității bărbatului, internauții îl susțin și râd împreună cu el pe rețelele de socializare.

„Sunt gelos pe supremația ta Pringles”, a spus un utilizator. „Degetul mare sus pentru tine”, a glumit altul.

„Cum cânți la chitară atunci?”, a întrebat un spectator. „Încă poate da cuiva degetul mijlociu și nu este asta cel mai important?”, a glumit altul.

Într-un alt videoclip, bărbatul a explicat de ce a ales să posteze pe internet despre degetele sale.

El mărturisește că a vrut să facă lumea să râdă, să lase un comentariu sau un zâmbet pe fețele oamenilor, chiar și pentru un moment. El spune că a vrut să facă lumea un pic mai bună.